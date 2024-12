La tendenza 2024: i single scelgono viaggi oltre confine per capodanno

Speed Vacanze® conferma: sempre più single preferiscono mete estere per celebrare le festività.

La tendenza 2024: i single scelgono viaggi oltre confine per capodanno

Meglio soli e lontano

Quest’anno si prevede che 16 milioni di italiani si muoveranno tra Natale e Capodanno, trascorrendo almeno una notte fuori casa. La spesa media pro capite sarà di circa 720 euro, generando un giro d’affari complessivo stimato in 11,5 miliardi di euro.

Secondo un’indagine condotta da Speed Vacanze®, leader nei viaggi per single, il 68% degli italiani resterà in Italia per Natale, mentre il 32% si concederà una vacanza all’estero. Per Capodanno, la tendenza si inverte: ben il 45% degli italiani sceglie mete internazionali.

I single, tuttavia, confermano la loro predilezione per viaggi oltre confine: il 54% opterà per l’estero a Natale, percentuale che sale al 63% per Capodanno, in netto contrasto con il resto degli italiani.

Le mete più gettonate

Dall’analisi condotta da Speed Vacanze® su un campione rappresentativo di 3.000 persone, emerge che il 63% dei single italiani partirà per una vacanza a Capodanno, contro il 28% delle famiglie. Tra i single, il 41% opterà per mete al caldo, mentre il 22% sceglierà capitali europee per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Nel dettaglio, i dati rivelano che:

Sharm El Sheikh è la meta preferita dal 19% dei single grazie alla combinazione di clima mite e divertimento organizzato.

è la meta preferita dal grazie alla combinazione di clima mite e divertimento organizzato. Cuba attrae il 15% grazie alla possibilità di unire cultura e spiagge tropicali, mentre il 13% ha scelto il Brasile , con il tour che tocca Rio de Janeiro e le sue spiagge iconiche.

attrae il grazie alla possibilità di unire cultura e spiagge tropicali, mentre il ha scelto il , con il tour che tocca Rio de Janeiro e le sue spiagge iconiche. Fuerteventura, con il suo clima primaverile tutto l’anno, è scelta dal 10% di chi vuole un Capodanno al caldo senza allontanarsi troppo dall’Europa.

Per le crociere, la meta più popolare è quella ai Caraibi, che attira il 12% dei single, seguita dalla crociera negli Emirati Arabi con Dubai e Abu Dhabi, scelta dall’8%.

Tra le capitali europee, Londra domina con il 16% delle preferenze, seguita da Barcellona al 14%, entrambe apprezzate per gli eventi spettacolari e la vivace atmosfera. In Italia, gli eventi di Roma, Milano, Torino e Bologna raccolgono complessivamente il 20% delle prenotazioni per chi vuole festeggiare in compagnia senza uscire dai confini nazionali.

La percentuale di single che parte per una vacanza è molto più alta rispetto al totale della popolazione. Se solo il 27% degli italiani organizza una vacanza durante le festività natalizie, tra i single questa percentuale sale all’80%, confermando una forte propensione a viaggiare, esplorare nuove destinazioni e socializzare in ambienti nuovi e stimolanti.

Il portale

Sul portale Speed Vacanze®, è boom di prenotazioni per Capodanno, grazie a pacchetti esclusivi che combinano mete di tendenza e attività organizzate per favorire il divertimento e le nuove conoscenze. Tra le offerte più richieste spiccano i pacchetti all-inclusive, che includono voli, hotel e attività guidate, per destinazioni sia al caldo che in città europee.

Grande successo riscuotono i tour organizzati, come il viaggio in Cuba, che combina l’esplorazione culturale dell’Avana con il relax sulle spiagge di Varadero, e il tour in Brasile, che include l’emozione di Rio de Janeiro durante il Capodanno. Anche le crociere ai Caraibi, con itinerari nelle Bahamas, Repubblica Dominicana e le Antille, registrano numeri record, garantendo comfort e scenari paradisiaci per festeggiare il nuovo anno.

Per chi cerca un Capodanno vicino ma speciale, Speed Vacanze® propone esperienze indimenticabili nelle capitali europee, come Londra e Barcellona, o nei Gala esclusivi organizzati in città italiane come Roma, Milano, Torino e Bologna. Grazie a una pianificazione meticolosa e a un team dedicato, il portale offre soluzioni personalizzate per ogni esigenza, rendendo il viaggio un’esperienza unica e indimenticabile.

Il fenomeno Speed Vacanze®

Con oltre 20 anni di esperienza, Speed Vacanze® si conferma il punto di riferimento per chi desidera viaggiare in compagnia senza rinunciare alla libertà. Il portale ha registrato un aumento del 20% sulle prenotazioni rispetto all’anno scorso, segno che i viaggi per single stanno diventando sempre più popolari.

Perché scegliere Speed Vacanze®?

La formula esclusiva proposta da Speed Vacanze® combina itinerari curati nei minimi dettagli con la possibilità di fare nuove conoscenze in un ambiente rilassato e divertente. “Abbiamo creato esperienze di viaggio che permettono ai single di godersi la propria indipendenza senza mai sentirsi soli” spiega il fondatore del portale.

Con una proposta così variegata, il Capodanno 2024 si preannuncia un momento perfetto per partire, scoprire il mondo e, perché no, vivere un’avventura indimenticabile.