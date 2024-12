La cucina tradizionale con il Weekend dei Gusti a Sassari

La cucina tradizionale e i luoghi del cuore con il Weekend dei Gusti a Sassari

Il grande classico degli appuntamenti prenatalizi apre la sua 17ª edizione il 6 dicembre con l’esibizione della Funky Jazz Orchestra di Berchidda nel centro di Sassari, e il 7 dicembre con un “doppio turno”, a pranzo e a cena, degli attesi itinerari di degustazione. Un percorso, fra i quattro proposti, vedrà grandi protagoniste le lumache. Fino al 15 dicembre si prosegue con i laboratori del gusto, delle arti e dei mestieri

Quattro itinerari del gusto che toccheranno 32 punti di degustazione nei circoli e nei locali del centro della città di Sassari alla scoperta delle specialità gastronomiche della sassareseria, con la novità di questa edizione 2024: il “doppio turno” di degustazione a scelta tra la mattina (dalle 12:00 alle 16:00) e la sera (dalle 18:00 alle 22:00) o entrambe, se desiderato.

Il “Weekend dei Gusti, delle Arti e dei Mestieri” apre il sipario di questa 17ª edizione con un evento nell’evento che venerdì 6 dicembre, a partire dalle 18:00, porterà nel cuore di Sassari l’esibizione itinerante della Funky Jazz Orchestra di Berchidda, anteprima dell’appuntamento clou di sabato 7 dicembre, quando si apriranno le porte dei punti di degustazione in cui assaporare le specialità della tradizione – zuppe, lumache, coratella, trippa, fave, melanzane, fainè e tanto altro – accompagnate da birra e vino.

L’evento è organizzato dall’Associazione Taribari, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, il Comune di Sassari, la CCIAA di Sassari e il progetto Salude&Trigu; in collaborazione con Le Ragazze Terribili-Festival Abbabula, Associazione Abbì e la FENALC Provincia di Sassari.

Si potrà scegliere tra quattro diversi itinerari del gusto tra cui lo special “Weekend dei Gusci” con le lumache, uno dei piatti tipici più amati, proposte in diverse varianti, ciogga e patatu, ciogga in verde, coccoi ripieno e monzette.

Lo stand Infopoint per l’acquisto dei carnet di degustazione a scelta fra i diversi itinerari e orari sarà operativo in piazza Azuni venerdì 6 dicembre e sabato 7 per tutta la giornata.

Il Week end dei Gusti è anche Weekend delle arti e dei mestieri e dal 6 al 15 dicembre, in diversi punti del centro storico, proporrà tantissimi laboratori enogastronomici, creativi e di artigianato, esperienze di gusto e creatività per adulti, ragazzi e bambini.

Gli itinerari

Giallo: Cous Cous vegetariano alle erbette da Greenland, Largo Ittiri 9; Zuppa di ceci e patate da Gustavinhos, via Turritana; Vino da Gaiso Ristobar, Piazza Azuni; Fainè da Tola’s, Piazza Tola 39; Salsiccia e Fagioli da Bebidas, Piazza Tola 15; Birra Artigianale al Quod, via Mercato 1b; Zuppa di legumi e verdure da Ticcu Social Club, Vicolo del Campanile 8; Favette con pancetta al Club Le muraglie, via San Donato 24a.

Azzurro: Pasta e fagioli con pancetta al Circolo ASD Pinuccio Pais, via Arborea 20; Zuppa di ceci e cavoli al Circolo dei cacciatori, via Munizione Vecchia 16; Polenta con sugo alla purpuzza al Caffè 1903, Piazza del Comune 6; Birra Artigianale da BirrAjò, Piazza Santa Caterina 9; Fava a ribisari all’A.S.D. San Cristoforo, Corso Vitt. Emanuele 113; Lenticchie e porcini al Bar 155 da Gianni, Corso Vittorio Emanuele 182; Trippa al sugo al Circolo Da John, Corso Vittorio Emanuele, 192; Vino da La Divinoteca, via Sant’Apollinare, 65.

Rosso: Pasta e lenticchie da Mangio da nonna, via Università, 21; Fava a ribisari al Circolo Olimpia, via Munizione Vecchia, 12a; Pasta alla carbonara alla Trattoria romana, via dell’Arcivescovado 2; Trippa al sugo al Caffè del Corso, Corso Vittorio Emanuele 15; Vino da Vineria Tola, Piazza Tola 32; Ceciata sassarese da Copacabana, via Gazometro 23;

Vino da Bar Grillo, Corso Vico 23; Coratella di agnello in agrodolce da La Stanga, via Gavino Pittalis 10.

Special Weekend dei Gusci: Ciogga e patatu da La Botte, via la Cona 6; Monzette da Le Due Lanterne, via Lamarmora 31; Fave a ribisari al Bar Leone, via Rosello 48; Zuppa dei ricordi al Panificio Lievito Madre, via Rosello 50; Coccoi ripieno al Circolo Raggio d’Oro, Corso Vittorio Emanuele; Coratella arrosto al Circolo Ristretto, via Lamarmora; Ciogga in verde al Bar Ducale, via Santa Caterina 29; Vino da La Cantina del Gusto, Piazza Nazario Sauro.

I laboratori del gusto: dedicati alla scoperta dei vini naturali i due incontri dal titolo “Le 5 declinazioni del Cagnulari“e “Una passeggiata nel mondo delle bollicine“, entrambi curati da Piero Careddu; “Semplicemente Thè, rituale senza tempo”, condotto da Antonio Pinna Nossai; “Impariamo a fare le formaggelle e le ricottelle“, “Impariamo a fare i culurgiones” e “Impariamo a decorare i coriccheddos” con Gian Franca Dettori.

Laboratori delle arti e dei mestieri: “Creazione del Presepe”, con i volontari dell’Emporio della Solidarietà; “Lab Lego multimediali” per bambini e genitori, con Domenico Cristaldi-Associazione Zoe; “Paste polimeriche” con l’artigiana Chiara Curreli; “Ceramica”, per bambini e per adulti, con l’illustratrice e ceramista Viola Cusimano; “Candele e Cosmesi naturale” con Manuela Pisanu; “Sartoria e Upcycling” con l’artigiana Giusy Mura.

Tutti gli aggiornamenti e le indicazioni su itinerari, mappa dei punti di degustazione, modalità di acquisto dei ticket e di iscrizione ai laboratori, sono disponibili sulle pagine social del Weekend dei Gusti e al numero 340 7489425.

“La Camera di Commercio con questo evento punta a un duplice obiettivo – dice Paolo Murenu, componente di giunta dell’ente camerale da sempre sostiene l’iniziativa – quello di continuare a sostenere eventi e manifestazioni con Salude & Trigu, caratterizzato ormai da una forte visibilità internazionale, grazie a una scelta consapevole di investimento sul marketing territoriale, che oggi, in perfetta sinergia dinamica con le azioni camerali sulle rigenerazioni urbane, innescano dinamiche economiche di rilancio dei centri cittadini, attraverso manifestazioni di qualità come questa, che da anni vivacizzano il cuore di Sassari”.

