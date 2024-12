Jovanotti ospite di ‘Belve’, annuncio a sorpresa di Francesca Fagnani

(Adnkronos) – Lorenzo Jovanotti sarà ospite dell'ultima puntata, martedì 17 dicembre, di questa stagione di 'Belve', il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai2 in prima serata. Il cantautore, da poco tornato sulla scena musicale con 'Montecristo', singolo apripista del nuovo album in uscita il 31 gennaio 2025, si racconterà dunque al pubblico rispondendo alle domande, a volte pungenti, di Fagnani. L'artista, che a marzo partirà con il 'Palajova tour', è stato annunciato dalla stessa conduttrice sui social, dove ha pubblicato una foto insieme a Jovanotti scattata all'interno dello studio televisivo, accompagnata dalla didascalia: "E poi martedì prossimo arriva lui. Che felicità". — [email protected] (Web Info)