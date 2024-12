Iran, il mistero dell’arresto di Parastoo Ahmadi. La polizia: “Convocata per video bizzarro”

(Adnkronos) – Non parlano esplicitamente di arresto le autorità iraniane sul caso della cantante Parastoo Ahmadi, ma affermano che è stata convocata per essere ascoltata in relazione a un "video fuori dall'ordinario". "Dopo la produzione e la pubblicazione sui social di un video fuori dall'ordinario e contrario ai valori sociali da parte della signora Parastoo Ahmadi, la donna è stata convocata dalla Polizia e le è stato detto di presentarsi all'autorità giudiziaria", ha riferito il responsabile del dipartimento informazione del comando di Polizia della provincia di Mazandaran, come riportato dall'agenzia iraniana Tasnim. Secondo il portavoce, la cantante "è uscita dagli uffici di Polizia accompagnata dalla famiglia". Da parte ufficiale non sono stati resi noti altri dettagli. Ieri è stato denunciato l'arresto di Parastoo Ahmadi e di altri due componenti della sua band dopo un video in cui si esibisce senza indossare il velo e con un abito che lasciava le spalle scoperte. Secondo l'avvocato Milad Panahipur, l'artista è stata arrestata nel nord dell'Iran e gli altri due sono stati fermati in uno studio a Teheran. Panahipur ha denunciato di non sapere dove si trovino i tre, che – secondo dichiarazioni al sito Emtedad – sarebbero stati isolati "dal mondo esterno". —internazionale/ [email protected] (Web Info)