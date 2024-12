Inzaghi: “Sto bene all’Inter, spero di restare a lungo”

(Adnkronos) – "Il Como è un'ottima squadra, organizzata. Un mix di esperienza e giovani e Fabregas sta dimostrando le sue qualità". Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Como, lunedì 23 dicembre. L'allenatore nerazzurro ha fatto in primis il punto sugli infortunati: "Dietro Pavard e Acerbi ci mancano, oggi avevano qualche problema pure De Vrij e Darmian. Valuteremo se saranno recuperabili. Per ora no, ma abbiamo qualche speranza. Barella? Si è allenato bene ieri e oggi, farò le mie valutazioni domani mattina. Guarderò tutti i dati, ma mi sembra che stia molto bene come i suoi compagni di reparto. Sicuro sarà disponibile”. Il tecnico nerazzurro ha poi parlato della sua situazione: "Restare a lungo? Il desiderio è quello, all’Inter mi sento apprezzato e sto bene. Siamo in un momento di grande condivisione, ma sappiamo che il calcio cambia velocemente. Lautaro ha detto che sono sottovalutato? Ognuno ha la sua opinione, io posso dire di sentirmi apprezzato da tifosi, società e giocatori. Il 2024 è un anno che ci ha unito per sempre". Inzaghi ha poi rivelato di aver sentito l’ex presidente Zhang: “Ci siamo sentiti e scambiati gli auguri. È cambiata la gestione della società, ma i direttori sono sempre gli stessi, sentiamo la società vicina". — [email protected] (Web Info)