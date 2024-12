Insulae Lab – La produzione originale “Heritage” alla Pinacoteca Nazionale di Sassari

Lasi trasforma in un palcoscenico sonoro grazie ache il, presenta un nuovo evento esclusivo nella splendida: protagonista sarà il duo formato da(chitarre) e(violoncello), chiamato a dar vita a, un concerto che intreccia la tradizione musicale sarda a nuove prospettive sonore. Si può partecipare all’eventoal numero

“HERITAGE” è viaggio musicale che esplora il confine tra il passato e il futuro, raccontando storie di eredità, rinascita e innovazione. La performance si inserisce nel ricco cartellone di eventi proposti da Insulæ Lab, centro di produzione musicale con sede a Berchidda che porta le sue produzioni originali in tutta la Sardegna, l’Italia e il Mediterraneo, offrendo esperienze uniche che fondono la tradizione con l’avanguardia.

L’evento segna il ritorno della collaborazione tra Insulæ Lab, la Pinacoteca Nazionale di Sassari e il Bardunfula Festival dell’Associazione Il Colombre aps, con un programma che arricchisce il calendario natalizio sassarese, proponendo un’esperienza originale e di qualità. Dicembre, tempo di riflessione e unione, è il contesto ideale per una proposta che mescola musica e suggestioni, immergendo il pubblico nell’atmosfera calda e intima delle festività. I due musicisti, che artisticamente sono cresciuti insieme negli anni Ottanta, ripartono dalle loro comuni origini sarde per dare vita a un progetto che celebra l’“Heritage” come eredità culturale e patrimonio musicale, fondendo il suono della tradizione con nuove espressioni creative.

