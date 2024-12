Incidenti domestici: se ne parla a Sassari in una due giorni di formazione

Sassari, 07 dicembre 2024 – Incidenti domestici nell’età pediatrica e negli anziani: una due giorni di formazione organizzata dalla Asl di Sassari che coinvolgerà medici, farmacisti, operatori socio-sanitari e chimici.

“La prevenzione degli incidenti domestici è un tema centrale per la sanità pubblica per il numero di morti, eventi di morbosità e costi sociali che, direttamente o indirettamente, generano. Gli incidenti domestici sono un grande rischio per i bambini e gli anziani. I piccoli possono esser esposti accidentalmente ad agenti farmaceutici e sostanze tossiche di cui non sono in grado di valutare la pericolosità. Nella terza età, invece, diventa più elevata la possibilità di cadute, con le relative gravi conseguenze, soprattutto se l’anziano si trova già in una condizione di fragilità”, spiega Patrizia Carboni, direttrice della Sc di Prevenzione e Promozione della Salute della Asl di Sassari.

La due giorni, in programma il 9 e 10 dicembre 2024, nella sala Dionigi Mura, Palazzina H del complesso sanitario di Rizzeddu, in via Rizzeddu 21 B a Sassari, affronterà nella prima giornata, il tema degli “Incidenti domestici da esposizione ad agenti farmaceutici e sostanze tossiche in età pediatrica”. Nella seconda giornata del 10 dicembre affronterà il tema degli “Incidenti domestici: prevenzione delle cadute negli anziani in politerapia”.

Ciascun corso è accreditato per 4 crediti Ecm e si rivolge a tutte le professioni sanitarie.

Nella giornata del 09 dicembre, dedicata agli incidenti in età pediatrica, verrà affrontato il tema delle intossicazione da farmaci e da composti chimici in ambiente domestico; di sviluppo cognitivo del bambino e della percezione del pericolo e del ruolo genitoriale; oltre al tema della prevenzione degli incidenti domestici.

Nella giornata del 10 dicembre verranno trattati i temi della epidemiologia degli incidenti domestici da caduta negli anziani; della politerapia negli anziani e del rischio di cadute; della prevenzione del rischio cadute (la deprescrizione e la riconciliazione); degli aspetti psicologici consecutivi alle cadute; oltre ad analizzare le indicazioni e consigli per la prevenzione delle cadute.

La due giorni di formazione è inserita all’interno del Piano regionale di prevenzione 2020-2025.