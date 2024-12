Incidente mortale a Roma, motociclista perde la vita dopo scontro con auto

(Adnkronos) –Tragico incidente oggi a Roma. Questa mattina, intorno alle 8.30, in via del Casale di San Basilio, all’intersezione con via Nomentana, un’auto Dacia Sandero si è scontrata con un motoveicolo Honda Sh, il cui conducente, un uomo italiano di 59 anni, è rimasto ferito e trasportato presso il Policlinico Umberto I, dove poi è morto. Il conducente dell’autoveicolo, un uomo italiano di 49 anni, è stato invece portato in ospedale per gli accertamenti di rito. Sul luogo dell'incidente si è subito recata la Polizia Locale per i rilievi del caso. Le indagini, per stabilire l'esatta dinamica, sono ancora in corso. — [email protected] (Web Info)