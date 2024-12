In città il festival delle differenti abilità “Sottosopra”

Sassari, 12, 13 e 14 dicembre Ex Ma.Ter di via Zanfarino a cura della A.S.D. M.S.P. Equilibrium in collaborazione con la compagnia teatrale UP&DOWN con il patrocinio del Comune di Sassari e della Regione Sardegna.

L’evento con focus sullo spettacolo “La banda del buco” è stato presentato oggi nella sala conferenze della sede dell’Assessorato alla Cultura di Largo infermeria San Pietro.

Presenti dell’assessora alle politiche sociali e pari opportunità Laura Careddu, Giovanni Mura e i “suoi” attori e attrici speciali.

“Il mio sogno è fare parte di questa compagnia. Il teatro per me è una rinascita, che riempie tutta la memoria che ho. Sono felice sul palco, ma a volte mi viene l’ansia” dice sorridente Ilaria Nuvoli, attrice. “Mi piace fare teatro. I protagonisti? Sono quelli che interpretiamo. I veri protagonisti sono i personaggi. La compagnia? Ragazzi e ragazze come me, come noi, come tutti. Il nostro regista? Severo ma a volte un po’ buffone” dice ironico e felice Luca Marineddu, attore.

La A.S.D. M.S.P. Equilibrium, in collaborazione con la compagnia teatrale UP&DOWN e con il patrocinio del Comune di Sassari e della Regione Sardegna, presenta il festival delle differenti abilità “SOTTOSOPRA” che oltre alla compagnia “UP&DOWN” coinvolgerà anche “Il Giullare” di Trani, “ACCUA” di Bologna e la sassarese “Bobo Chanel” – in programma a Sassari il 12, 13 e 14 dicembre sul palco del rinnovato Ex Ma.Ter di via Zanfarino. La manifestazione conta sul coinvolgimento di scuole superiori e Associazioni di volontariato cittadine.

Il programma: 12 dicembre ore 20.30, Bobò Scianèl con “Dio non c’è” (12 euro); 13 dicembre ore 10.30, Il Giullare con “La Rinascita”, ore 20.30 (ingresso gratuito), Bobò Scianèl con “Dio non c’è” (12 euro); 14 dicembre ore 10.30, ACCUA con “Cosmix (della stessa sostanza delle stelle)” (ingresso gratuito), ore 20.30 UP&DOWN con “La banda del buco” (12 euro).

L'evento con focus sullo spettacolo "La banda del buco" griffato UP&DOWN è stato presentato questa mattina nella sala conferenze della sede dell'Assessorato alla Cultura in largo Infermeria San Pietro alla presenza dell'assessora alle politiche sociali e pari opportunità Laura Careddu, di Giovanni Mura (presidente Equilibrium), della famiglie e dei primi attori e attrici dello spettacolo.

“Sono contenta e felice di essere qui a raccontare lo sbocciare di un progetto che per noi Amministrazione comunale è davvero importante. UP&DOWN è vertice di una attività preziosa che si esplica nel recitare di attori e attrici che già hanno dato prova di doti e passione. Fra gli ambiti di pertinenza del mio assessorato ci sono le pari opportunità: pari opportunità per tutte e tutti, come questa Associazione che entra a buon diritto a far parte del panorama culturale cittadino. A Sassari per la prima volta c’è un festival delle abilità differenti che ospiterà realtà del continente, realtà locali ben strutturate e UP&DOWN con il loro La Banda del Buco. L’Ex Ma.Ter. per tre giorni sarà teatro del grande cartellone del festival. Mi auguro sia solo la prima edizione, in una città che cambia abbiamo bisogno anche di questo” dice l’assessora Laura Careddu in apertura di incontro.

“Ogni volta noi andiamo a braccio, senza certezze salde per il futuro. Ma lo facciamo da 30 anni e sono certo che un futuro ci sarà. E ogni volta penso di lasciare perché sono stanco, ma poi li vedo, vedo come lavorano, vedo cosa riescono a fare e non riesco a mai lasciarli. Il festival è idea che tengo in serbo da un sacco di anni. Grazie alla Regione Sardegna e al Comune di Sassari siamo riusciti a organizzare questo primo festival cittadino. La città lo merita: ce ne sono pochissimi in Italia, solo a Trani e Carpi. Porteremo sul palco una commedia divertente, per cui abbiamo compiuto l’ennesimo miracolo. Ci si diverte, si ride a crepapelle e a volte ci si commuove. Aspettiamo tutti coloro che vorranno esserci” dice il presidente dell’Associazione Giovanni Mura.

“SOTTOSOPRA” è titolo che rispecchia la tematica centrale e filo conduttore del festival: l’intenzione di porre lo spettatore sottosopra e indurlo ad un mutamento di prospettiva rispetto alla tematica della “diversità”. “Ciascuno di noi ha i suoi limiti, connaturati alla propria personalità: ma questo non deve essere considerato uno svantaggio, semplicemente un punto di partenza da cui attivarsi per la massima valorizzazione delle proprie attitudini”.