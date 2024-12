Il Sindacato Fsp Polizia di Stato dà il benvenuto al neo Prefetto De Rosa, Morelli: “È conosciuto per essere vicino ai Poliziotti, sicuramente rappresenta un valore aggiunto.”

“Non possiamo che dare il nostro benvenuto a Catanzaro al neo Prefetto Castrese De Rosa, un uomo dello Stato che si è contraddistinto in ogni ruolo, e che noi ricordiamo soprattutto per l’importante esperienza maturata quando è stato Direttore dell’ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.” Queste le parole di Rocco Morelli, Segretario Generale Provinciale del Sindacato Fsp Polizia di Stato di Catanzaro, subito dopo la conferenza stampa tenuta dal Prefetto De Rosa.

“Ci fa piacere – prosegue Morelli – che il Prefetto De Rosa, in continuità con il suo predecessore, il Prefetto Ricci, nuovo Prefetto di Bologna, con il quale abbiamo tessuto nel corso del tempo in cui è stato a Catanzaro ottimi rapporti di collaborazione, sarà particolarmente attento alle esigenze del territorio, preannunciando iniziative come i Comitati itineranti. Questo è un segno concreto della volontà di rafforzare la presenza dello Stato sul nostro territorio.”

“Infine, considerato che il Prefetto De Rosa ha a cuore principalmente l’ordine e la sicurezza pubblica, siamo certi che, insieme al Questore Giuseppe Linares, costituiranno un mix vincente per garantire una ‘squadra Stato’ pronta ad affrontare le sfide moderne, contrastando ogni forma di criminalità e rispondendo alle difficoltà dei Poliziotti attraverso le organizzazioni sindacali.”