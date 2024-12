Il mistero dei droni giganti in volo nei cieli Usa

(Adnkronos) – Cresce la preoccupazione per i droni misteriosi che da settimane vengono avvistati nei cieli del New Jersey, e non solo. Il governatore Phil Murphy ha, così, inviato una lettera a Joe Biden in cui chiede "più risorse per comprende cosa vi sia dietro questa attività". "I residenti del New Jersey hanno diritto a informazioni più concrete su questi avvistamenti e su che cosa li sta provocando", prosegue la lettera del governatore democratico che sottolinea come in questo momento vi siano "più domande che risposte e questo sta provocando un eccesso di teorie complottiste sui social media e altre piattaforme on line".Droni misteriosi sono stati avvistati anche nello stato di New York, in Pennsylvania, ed oggi anche l'ex governatore del Maryland, il repubblicano Larry Hogan, ha detto di aver visto "una decina di grandi droni nel cielo sopra Davidsonville", che si trova a poche decine di chilometri da Washington. L'Fbi sta sostenendo le indagini delle polizie locali, e il portavoce del consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, è intervenuto dicendo che "al momento non abbiamo prove che questi droni costituiscano una minaccia alla sicurezza nazionale o abbiamo un legame con entità straniere". —internazionale/ [email protected] (Web Info)