Il Lido City Nature Race 2024 – Gran Finale di stagione

Il Lido City Nature Race 2024 – Gran Finale di stagione, Cagliari, 8 dicembre 2024 – Si è chiusa oggi la Nature Race Series 2024 con la City Nature Race del Lido di Cagliari, la gara OCR (Obstacle Course Race) organizzata dalla ASD Run For Joy Sardegna, col patrocinio del Comune di Cagliari e in collaborazione con Msp Sardegna – ente di promozione riconosciuto dal Coni – e lo stabilimento balneare Il Lido. Questa edizione 2024 della City, la quinta, ha raccolto l’adesione di oltre 350 atleti provenienti dalle associazioni sportive di tutto il territorio nazionale e del panorama internazionale.

La vittoria di questa edizione 2024 della Il Lido City Nature Race 2024 è andata a Laura Pagano di OCR Virginia, seguita dalla giovanissima Letizia Puddu della Athlon Mudders OCR al secondo posto e da Maria Antonietta Mariani al terzo, anche lei della OCR Virginia. Per gli uomini, avvincente piazzamento al primo posto per Stefano Colombo, seguito da Raffaele Riola. Chiude il podio Angelo Fattacciu al terzo posto.

Per quanto riguarda, invece, la series completa della Natur Race 2024 che si è chiusa oggi con questa affascinante gara al Lido di Cagliari, segnaliamo il primo posto ancora di Laura Pagano per le donne e di Stefano Colombo per gli uomini.

Gli atleti hanno sperimentato un percorso di 11 km con il superamento di oltre 30 ostacoli in una vera competizione personale, atletica e agonistica aggiudicandosi un posto in classifica. Inoltre, per tutti loro, e fino a 15 atleti sia per la sezione maschile che per la sezione femminile, la qualificazione alla finale dell’OCR World Championship 2024 che si terrà in California.