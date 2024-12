Il crogiuolo, festival di letteratura MONDO ECO, V edizione

Il crogiuolo, festival di letteratura MONDO ECO, V edizione, La settimana clou di MONDO ECO trova i suoi momenti conclusivi domani, domenica 8 dicembre. Il festival dedicato alla Sostenibilità Ecologica, Sociale e Culturale, organizzato da Il crogiuolo con la direzione artistica di Rita Atzeri, propone ancora un menù ricco: a Casa Saddi (Pirri, Via Toti 24) sbarcherà per primo, alle 17, Giulio Neri, antiquario cagliaritano con la passione per la scrittura (diverse già le sue prove letterarie), presenta “Repertorio per mano sinistra” (Il Maestrale), in compagnia di Laura Medda. Tristano Ruju non è morto: da quando è scomparso, cinque anni prima, conduce una vita grama e semiclandestina come tuttofare in una pensione di Salisburgo. È morto il vecchio Tristano: il talentuoso pianista cagliaritano che andava in giro per l’Europa a deliziare pubblico e critica con i suoi concerti. È finita la sua carriera in ascesa quando perde la mano destra in un incidente stradale. Tristano taglia bruscamente i ponti con Cagliari, abbandona la moglie e tutta la sua la vita precedente per anestetizzare il dolore con la routinaria esistenza salisburghese. Ruju è sempre stato uomo dalla prorompente carnalità, che spesso ha finito per prendere il posto del talento musicale. Quando capita a Salisburgo una violoncellista sua amante dei tempi cagliaritani, lei lo ricontatta e Tristano ripiomba in un rapporto perverso e votato a una sessualità eccessiva. Riusciranno i due a salvarsi sull’orlo di un abisso che pare portare all’autodistruzione? Fra atmosfere mitteleuropee e di un Sud Sardegna urbano e rurale, il romanzo di Neri è una sorta di commedia drammatica pervasa di morbosa dipendenza affettiva, con colonna sonora fra classico, contemporaneo e pop d’autore.

A seguire, alle 18.15, Graziella Monni, nuorese, per anni insegnante di storia e filosofia nei licei, ora preside,con il “Il medico di Càller” (Solferino), presentato da Duilio Caocci. A metà del Cinquecento Càller, l’antica Cagliari, e le coste sarde sono minacciate dalle scorrerie dei pirati musulmani, che arrivano da Tunisi. In una tragica notte a Nuralba, vengono rapiti quattro giovani tra cui Jacopo, promesso sposo di Violante, figlia dell’importante medico e possidente don Alfonso. Sulla spiaggia da cui sono stati presi, è lo stesso don Alfonso a trovare uno strano anello: somiglia a un gioiello che gli era stato offerto da un moro in cambio di aiuto, anni prima. Lui il dono lo aveva rifiutato, ma è vero che aveva aiutato quell’uomo a sfuggire all’esecuzione capitale. È forse lo stesso uomo che ora ha rapito i quattro ragazzi? Il suo lontano gesto di compassione ha distrutto la vita di Jacopo e quella di sua figlia? Don Alfonso decide allora di partire per Algeri nel tentativo di riscattare gli ostaggi. Nel romanzo battaglie e intrighi, avventure per mare e trame di corte, storie d’amore, l’incontro e lo scontro fra due mondi e due religioni. In chiusura di serata, alle 19, un focus sul panel Ambiente: Carola Farci,dottoressa di ricerca in Letterature Comparate, docente di Italiano e Storia in un istituto superiore di Cagliari, ecologista attiva, approda a Mondo Eco con “Plastichiadi” (Condaghes), in dialogo con Duilio Caocci. E’ il resoconto del suo viaggio per ripulire le spiagge dell’Europa dell’Est dalla plastica che le soffoca. Accompagnata dal suo cane, Polly, e dalla sua auto soprannominata “Polpomobile”, Farci attraversa 11 Paesi, recuperando in 213 giorni più di 3 tonnellate di spazzatura. Il viaggio è un insieme di improvvisazione e condizioni economiche spartane, in cui la protagonista, per non sforare il budget giornaliero di 10 euro al giorno, si presta ogni giorno a mestieri estremamente eterogenei – dalla taglialegna alla costruttrice di casette per gli insetti, dalla cuoca alla babysitter di maialini vietnamiti – in cambio dei quali riceve vitto e alloggio dalle famiglie locali. Il libro fonde ironia e riflessioni serie sul problema dell’inquinamento, riportando storie di luoghi, incontri e sorprese lungo il percorso, con tono leggero e al contempo critico.

Alle 20.30 di nuovo in programma un apericena con gli autori, sempre a cura di Mesa Noa (partecipazione a pagamento solo su prenotazione).