Hernanes, nuova vita da chef: sui social la ricetta dell’amatriciana – Video

(Adnkronos) – Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Hernanes ha cominciato una nuova vita. L'ex centrocampista di Lazio e Inter ha coltivato una nuova passione tra le tante: l'enogastornomia. Il brasiliano ha aperto, già quando giocava nella Juventus, un agriturismo nel basso Piemonte e produce un vino 'Ca' del Profeta', per via del suo soprannome. A Torino poi Hernanes ha aperto anche un ristorante e da un po' di tempo si diverte sui social a condividere, con i propri follower, le sue ricette. L'ultimo video, postato sul proprio profilo Instagram, vede Hernanes alle prese con i rigatoni all'amatriciana, tipica pasta romana. Il video si apre con una battuta: "Protagonista è la pancetta", salvo rivelare subito il gioco, "scherzo, è il guanciale". Il video prosegue con l'ex centrocampista che racconta, passo passo, tutti i passaggi della ricetta tradizionale, facendo girare il guanciale in padella anche al figlio più piccolo. — [email protected] (Web Info)