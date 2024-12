Harry sfrattato dalle librerie, tutti si disfano della biografia ‘Spare’

(Adnkronos) –La biografia di Harry, 'Spare', continua a collezionare record. Questa volta però, il suo nuovo primato non è positivo. Infatti, il libro del duca di Sussex, che fece scalpore per le rivelazioni che conteneva sulla famiglia reale e che alla sua uscita, nel primo giorno – secondo il suo editore Penguin Random House – vendette ben 1,4 milioni di copie nel Regno Unito, Stati Uniti e Canada, adesso è, per il secondo anno di seguito, campione dei libri usati in vendita, ovvero quello di cui i lettori hanno deciso di disfarsi maggiormente. Il nuovo traguardo di 'Spare', libro-bomba pubblicato per la prima volta in edizione cartacea nel 2023 e in edizione tascabile lo scorso ottobre e che contiene diverse notizie esplosive sulla vita del duca di Sussex e dei Windsor, è acquistabile, usato, su 'We Buy Book', un sito web britannico che compra libri di seconda mano indesiderati e che ha dichiarato che la biografia del secondogenito di re Carlo è stato il volume più scambiato per il secondo anno consecutivo. "Quest'anno ne abbiamo acquistate complessivamente 567 copie", ha detto al Daily Express un portavoce della piattaforma. Mentre l'edizione hardpack di 'Spare' costa 28 sterline (quasi 34 euro) da Waterstones Books, che gestisce 311 librerie nel Regno Unito, We Buy Books avrebbe offerto, ai lettori che vogliono rivenderlo, 3.38 sterline (circa 4 euro) per una copia di seconda mano e ha riferito di non accettare più al momento questo articolo. Il sito web offre ai lettori solo 75 centesimi di sterline (90 centesimi di euro) per la versione tascabile del libro usato, che nuova viene venduta da Waterstones a 8,99 sterline (quasi 11 euro). —internazionale/ [email protected] (Web Info)