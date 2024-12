Harry e ‘Il principe perduto’: nuovo documentario che mette in crisi il rapporto con William

(Adnkronos) – Pur avendo tagliato i ponti con Harry e Meghan, è certo che il principe William e la moglie Kate (o chi per loro) non si siano fatti sfuggire l'ultimo documentario sulla vita dei Sussex a Montecito, trasmesso ieri sera dalla televisione tedesca. Parlando con il 'Mirror', l'esperto reale Duncan Larcombe ha affermato di credere che i principi di Galles, "con molta probabilità, abbiano fatto guardare 'The Lost Prince' per loro conto, allo scopo di poter segnalare qualsiasi cosa che debba essere affrontata. William è un po' più bravo di Harry nell'ignorare ciò che si dice di lui, ma se ne interessa comunque". Il documentario, della pluripremiata regista Ulrike Grunewald dà uno sguardo dall'interno alla vita dei Sussex in California e alla loro ricerca di affermazione da quando si sono dimessi dagli incarichi reali nel gennaio 2020. Secondo Larcombe, il filmato potrebbe influenzare i tentativi di Harry di riconciliarsi con la sua famiglia: "È difficile dire se il documentario avrà un impatto sul rapporto di Harry con i reali perché ci sono segnali che le cose potrebbero scongelarsi", ha detto al tabloid britannico. "È passato parecchio tempo da quando Harry e Meghan hanno lanciato qualche 'bomba' – ha dichiarato l'esperto – Da quando a gennaio è uscito il suo libro di memorie 'Spare', Harry ha incontrato suo padre, anche se molto brevemente. Sarebbe un vero peccato se il documentario riportasse indietro di un gradino o due quelle possibilità di uno scongelamento nel loro rapporto. Penso che qualsiasi documentario che continui a criticare il modus operandi di Harry e Meghan sarà dannoso. È trasmesso in Germania, quindi probabilmente non farà una grande tempesta negli Stati Uniti. Ma è comunque un duro colpo per una coppia che ha visto la propria popolarità precipitare come un sasso che cade in un pozzo da quando hanno lasciato il Regno Unito". —internazionale/ [email protected] (Web Info)