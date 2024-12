Giovane colpito alla gola, 3 ragazzine fermate per tentato omicidio a Treviso

(Adnkronos) – Tre ragazzine fermate per tentato omicidio. Le tre giovanissime sono state individuate dalla Squadra mobile come le oggettive responsabili che ieri sera a Treviso hanno ridotto in fin di vita un 22enne trevigiano, colpendolo con un coccio di bottiglia al collo, all’altezza della giugulare. Il ragazzo, che ha rischiato di morire dissanguato sull’asfalto del parcheggio di via Castelmenardo, è ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravissime all’ospedale di Treviso. La rissa è scoppiata poco prima delle 20 in pieno centro città e ha visto coinvolti almeno 15 tra ragazzi e ragazze, tra cui le tre ritenute responsabili del fatto di sangue, e, a quanto pare, tutti i protagonisti della colluttazione erano sotto gli effetti della ketamina. — [email protected] (Web Info)