Gdf Cagliari:la Guardia di Finanza dona 250 alberi al parco di Molentargius

Una significativa e importante donazione dal punto di vista ambientale è quella effettuata dai finanzieri di Cagliari in occasione della conclusione degli eventi celebrativi del 250° Anniversario della Fondazione del Corpo. In particolare, grazie al patrocinio di FoReSTAS e la disponibilità della Direzione del Parco Naturale di Molentargius, sono state messe a dimora, con la partecipazione dei giovani studenti della Scuola Primaria via Roma di Selargius, duecentocinquanta piante autoctone della macchia mediterranea del tipo pino d’Aleppo, quercus coccifera e lentisco, che erano originariamente destinate alle aree verdi circostanti le caserme di tutta l’Isola. La nuova area è stata denominata “Sentiero Fiamme Gialle” e si sviluppa lungo il percorso che costeggia le storiche saline dell’area ricadente nel Comune di Cagliari del Parco Naturale. Il sentiero, lungo il quale ciascun albero rappresenta un anno di storia del Corpo, nel quale si sono arruolati nel tempo migliaia di giovani sardi, costituisce un gesto simbolico, che unisce sostenibilità ambientale e memoria storica. L’iniziativa sottolinea il profondo legame tra il territorio e la Guardia di Finanza. Alla sobria cerimonia di donazione delle nuove piante e intitolazione del sentiero che si è svolta il 13 dicembre 2004, erano presenti il Colonnello t.ST Alfredo Falchetti, Comandante Provinciale di Cagliari, le Autorità locali e i rappresentanti dei partner del progetto, oltre ad una delegazione di finanzieri in servizio, accompagnati dai soci dell’Associazione Finanzieri d’Italia, sodalizio che riunisce le fiamme gialle in congedo. Protagonisti della giornata sono stati i giovani alunni, che hanno partecipato attivamente alla piantumazione degli alberi, vivendo un’esperienza di educazione ambientale e cittadinanza attiva. Con un gesto carico di significato, i piccoli studenti hanno ricevuto l’affidamento delle giovani piante, un segno di fiducia verso le nuove generazioni e un richiamo alla responsabilità di custodire e far crescere le radici del futuro. Con i suoi 1.600 ettari, il Parco di Molentargius, uno degli ecosistemi umidi più significativi d’Europa – combina le saline storiche, testimonianza del lavoro di generazioni, con un’area ricca di biodiversità. Tra i suoi frequentatori più iconici spiccano i fenicotteri rosa, per i cagliaritani “Sa Genti Arrubia “ (gente rossa), che con il loro elegante volo hanno reso unica l’atmosfera della giornata. Referente: Ten. Col. Daniele Petrina; Contatti: 07034802213