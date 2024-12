Gdf Cagliari: nella giornata dedicata a Santa Barbara sottoposta a sequestro oltre una tonnellata di fuochi d’artificio illegalmente detenuti

La Guardia di Finanza di Cagliari ha sottoposto a sequestro oltre una tonnellata di fuochi d’artificio per violazione delle normative previste a tutela della sicurezza pubblica.

L’attività porta a conclusione una complessa indagine, delegata e diretta dalla locale Procura della Repubblica, nata qualche mese fa a seguito del sequestro di un pallet di kg 700 di artifizi pirotecnici provenienti dalla Campania, individuato presso un locale spedizioniere che era stato riscontrato averli detenuti e trasportati in violazione delle più elementari norme sulla sicurezza dei trasporti e delle persone.

Dai successivi sviluppi, è stato possibile risalire a due manufatti metallici ubicati nel quartiere periferico della città metropolitana di Cagliari denominato Sant’Avendrace, all’interno di un’area recintata e delimitata da muri tesi a limitare la possibilità di essere monitorata dagli “occhi indiscreti” delle Forze dell’ordine, utilizzata anche come centro di stoccaggio del materiale esplodente e, verosimilmente, di confezionamento dei pacchi da spedire

/ vendere.

Dopo aver osservato operazioni sospette, l’accesso all’interno dell’area ha permesso ai militari della Guardia di Finanza di sequestrare un’ulteriore tonnellata di artifizi pirotecnici, di cui oltre un quintale di polvere pirica.

Particolarmente preziosa nella circostanza si è rivelata la collaborazione garantita dagli Artificieri della Questura di Cagliari che hanno attestato la “pericolosità” del materiale esplodente.

L’ingente quantitativo di fuochi d’artificio sequestrato rappresenta un concreto pericolo per la sicurezza di cose e persone: difatti, non solo l’eventuale accensione accidentale di tali artefatti, se conservati in maniera inappropriata, può comportare un gravissimo pericolo per l’incolumità delle persone ma anche l’utilizzo di fuochi d’artificio di produzione artigianale ad alto potenziale esplosivo lascia ampi margini di pericolo per l’incolumità degli improvvisati, e spesso non pienamente consapevoli, avventori.

All’esito della complessiva attività, sono stati sequestrati oltre 1.700 kg di artifizi pirotecnici illegalmente detenuti-prodotti, di cui oltre 180 kg di polvere pirica. Sono state denunciate 4 persone, per fabbricazione, detenzione, vendita e trasporto di materiale esplodente, nonché per violazioni delle norme di pubblica sicurezza, di cui 2 residenti nella città metropolitana di Cagliari.

L’attività di servizio si inquadra nell’ambito della costante azione di controllo assicurata dalla Guardia di Finanza a contrasto dei traffici illeciti e alla tutela della sicurezza pubblica, in particolare nel settore degli artifizi pirotecnici, sulla scorta anche delle direttive che il Prefetto impartisce alle Forze di Polizia in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica in cui si chiede di intensificare la vigilanza tesa al contrasto di un fenomeno ricorrente specialmente in questo periodo dell’anno, ovvero quello della fabbricazione e dello smercio clandestino di artifizi pirotecnici pericolosi e per questo proibiti.

