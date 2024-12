Formula 1, qualifiche Abu Dhabi: doppietta McLaren, poi Sainz. Leclerc ultimo

(Adnkronos) – Velocità e colpi di scena nella qualifiche per il Gp di Abu Dhabi, in programma domani, domenica 8 dicembre. Nel Gran Premio che chiuderà la stagione di Formula 1, e deciderà il mondiale Costruttori, partirà dalla pole position Lando Norris, che ha fatto segnare il miglior tempo con uno strepitoso 1:22.5, e che sarà affiancato in seconda posizione dal compagno di scuderia Oscar Piastri. In seconda fila la Ferrari di Carlos Sainz, terzo, seguito da un'incredibile Hulkenberg e Max Verstappen, soltanto quinto al termine del Q3. Dopo l'olandese Gasly e Russell, protagonista di qualche polemica nel pre gara. Ottava e nona posizione per Alonso e Bottas, mentre Sergio Perez partirà dalla decima. Delusione per Leclerc, che si vede cancellare il tempo per track limits e viene eliminato nel Q2. Charles partirà quindi ultimo nella gara di domani, a causa delle dieci posizioni di penalità che dovrà scontare per il cambio della batteria. Clamorosa eliminazione anche per Lewis Hamilton, alla sua ultima gara con la Mercedes prima di trasferirsi in Ferrari, e fuori nel Q1. Non si arrende Charles Leclerc. Nonostante la delusione per l'ultima posizione da cui partirà domani, il monegasco si è mostrato combattivo ai microfoni di Sky Sport"Non voglio minimizzare il mio errore, ho sbagliato perché non sono riuscito a rispettare i track limits. Dovrò recuperare qualche posizione in più domani in gara. Io però ci crederò fino alla fine e spero di rifarmi domani". — [email protected] (Web Info)