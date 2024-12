Fontana distribuisce doni ai bimbi della neuropsichiatria del Gemelli

ROMA (ITALPRESS) – In vista del Natale, il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha trascorso un pomeriggio tra i giovani pazienti del reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico universitario “Agostino Gemelli” di Roma. Accompagnato da un volontario, Luciano Micello, che per l’occasione ha vestito i panni di Babbo Natale, ha portato doni ai bambini incontrando anche le famiglie, gli altri volontari e i fondatori dell’associazione “Lollo 10”, Maurizio e Severina Caschera. La Onlus si occupa di aiutare le famiglie dei bambini ricoverati.“Sono vicino a questi piccoli grandi eroi e ai genitori – ha detto Fontana -. È impossibile non rimanere colpiti dalla forza con cui affrontano ogni giorno le loro sfide. Il mio più sentito ringraziamento va al personale medico, infermieristico, sanitario e ai volontari, che con dedizione, amore e grande professionalità si prendono cura di loro, trasformando le difficoltà in speranza e i sorrisi in momenti di cura”.Erano presenti il Presidente della Fondazione Gemelli, Daniele Franco, il preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, Antonio Gasbarrini, il Direttore scientifico del Policlinico Gemelli, Giovanni Scambia, e il Direttore dell’Unità operativa complessa di neuropsichiatria, Eugenio Maria Mercuri.

fsc/gsl (Fonte video: Camera dei Deputati)