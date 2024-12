Festival letterario Aut Out Aut: la presentazione della II edizione giovedì 5 dicembre a Cagliari

Si terrà giovedì 5 dicembre a Cagliari, alla Libreria Mondadori in via Roma 63/65, alle 10, la conferenza stampa di presentazione della II edizione del festival letterario Aut Out Aut, organizzato dall’associazione Diversamente Odv, con la direzione artistica di Alessandro Muroni.

Aut Out Aut parla di autismo senza trattare direttamente l’argomento, racconta il disturbo autistico attraverso la letteratura e le arti in genere. E anche nel suo secondo anno di vita si presenta ai nastri di partenza con un calendario denso di incontri, performance, laboratori, attività nelle scuole e nelle biblioteche, con autori e autrici di grande valore, a livello nazionale e regionale. Il festival si snoderà dal 10 al 15 dicembre fra Cagliari, Iglesias, Monserrato e Villaspeciosa.

Il programma verrà illustrato dal direttore artistico Alessandro Muroni, interverrà il regista Senio G.B. Dattena.