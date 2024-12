Festival delle Bellezze, lunedì 23 dicembre ritorna il Cine-concerto

Festival delle Bellezze, lunedì 23 dicembre ritorna il Cine-concerto, Alle 21 nella chiesa di Nostra Signora del Latte Dolce a Sassari la XIII edizione dello spettacolo multimediale di musica da cinema, immagini e poesia. Con i cori Insieme Vocale Nova Euphonia e Corale Studentesca Città di Sassari, diretti dal maestro Vincenzo Cossu. In programma musiche di Ennio Morricone, James Horner, Nicola Piovani, Hans Zimmer, John Williams e Vangelis, oltre a canzoni di Adele e John Lennon

Lunedì prossimo 23 dicembre alle 21, nella chiesa di Nostra Signora del Latte Dolce a Sassari, ritorna il tradizionale appuntamento con il Cine-concerto, edizione numero 13, spettacolo multimediale di musica da cinema, immagini e poesia ideato dal maestro Vincenzo Cossu ed eseguito con i coristi, gli strumentisti e i solisti dell’Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca Città di Sassari, compagini dirette dallo stesso maestro Cossu.

Il Cine-concerto di lunedì costituirà anche la XVII e ultima tappa del Festival delle Bellezze 2024, che dalla scorsa primavera ha raccolto consensi in occasione degli eventi musicali proposti in diversi comuni del nord della Sardegna, ai quali hanno partecipato importanti artisti della scena isolana. Il XIII Cine-concerto è inoltre inserito nel cartellone di eventi “Sassari Natale Insieme 2024” del Comune di Sassari.

In programma brani tratti da celebri colonne sonore scritte da Ennio Morricone, James Horner, Nicola Piovani, Hans Zimmer, John Williams e Vangelis, e canzoni altrettanto famose di Adele e John Lennon. Ma anche temi musicali natalizi, con la chiusura riservata a “Oh Happy Day”. Un repertorio quindi in tema con il periodo delle Festività di fine e inizio anno nuovo, che riscuote il grande gradimento del pubblico che ogni anno partecipa al Cine-concerto.

Al pianoforte Walter Masala e Carlo Morittu, alla chitarra Valeria Secchi, alle percussioni Gabriele Serra, al basso elettrico Luca Josei Deriu.

Il Cineconcerto sarà condotto da Manuela Muzzu. Fornitura e service multimediale: Markus Doring per Video Sound; Service audio e fonica: Insieme Vocale Nova Euphonia e Marco Pinna; service luci: Pier Paolo Lubinu; media partner: Sardinian Life; ISO IMAGE; Tinxy & Sardegna Wanderlust; set fotografici: Vanni Azzu; sicurezza e antincendio: Bruno Piu e Mario Conconi; servizio ambulanza: Croce Azzurra Santa Vittoria Ossi.

Biglietto: € 10. Info e prenotazioni: tel. 3294078638. Mail: [email protected]. Prevendita: Copy Right, via Turritana 3B, Sassari – da lunedì a venerdì orari: 9-13/16-19.

Il Festival delle Bellezze è organizzato dall’Associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia ed è stato ideato nel 2018 dal maestro Cossu. Il Festival è sostenuto dalla Fersaco – Federazione Regionale Sarda Associazioni Corali e dalla Camera di Commercio di Sassari tramite il brand Salude & Trigu e dalla RAS – Regione Autonoma della Sardegna attraverso il bando CunSonoS L.R. 64/86 art. 2. Ha inoltre il patrocinio dei comuni ospitanti e il sostegno della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, e della Confindustria Centro Nord Sardegna. Green partner del Festival nell’ambito della promozione della mobilità sostenibile è Grimaldi Lines.

Il Festival delle Bellezze. Nasce nel 2018 su iniziativa del maestro Vincenzo Cossu e nel corso degli anni ha ospitato artisti come Gavino Murgia, Franca Masu, i Tazenda, i Tenores di Bitti, Ilaria Porceddu, Piero Marras, i Tenores di Neoneli, i Bertas e molti altri. La manifestazione ha costruito una rete di collaborazioni tra alcune delle realtà più dinamiche del panorama culturale isolano avendo come protagonisti non solo musicisti ma anche ballerini, attori, scrittori, performer, esponenti del mondo delle arti figurative e dell’artigianato. Uno degli scopi della rassegna è di contribuire a dare un impulso all’economia locale sia attraverso il coinvolgimento di maestranze locali per l’allestimento degli eventi sia tramite accordi di partenariato con albergatori, ristoratori, esercenti e artigiani del territorio con l’obiettivo di attrarre il pubblico locale e di intercettare il flusso turistico durante il periodo di svolgimento del Festival.