F1, titolo Costruttori si decide all’ultima gara: i precedenti Ferrari-McLaren

(Adnkronos) – Il mondiale Costruttori si deciderà all'ultima gara. La Formula 1, per l'ultimo Gran Premio della stagione, fa tappa ad Abu Dhabi con McLaren e Ferrari separate da soli 21 punti, con il vantaggio inglese che si è assottigliato dopo il Gran Premio del Qatar, vinto da Verstappen, e dove Charles Leclerc è riuscito a conquistare il secondo posto proprio davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Sesto Carlo Sainz, mentre Lando Norris ha chiuso in decima posizione. Domenica 8 dicembre si deciderà quindi chi potrà festeggiare il titolo, ma non è la prima volta che il mondiale Costruttori viene deciso, tra McLaren e Ferrari, all'ultima curva della stagione.I precedenti tra le due scuderie sono sette, con la Ferrari in vantaggio con quattro trionfi contro i tre degli inglesi. La prima sfida decisa all'ultimo Gp risale al 1974, con la McLaren che ne uscì vittoriosa e festeggiò anche il mondiale Piloti con Emerson Fittipaldi. Otto anni dopo, nel 1982, fu la Rossa invece a festeggiare, mentre gli inglesi uscirono vincitori nel 1985, celebrando un'altra doppietta grazie al titolo Piloti di Alain Prost. Oltre dieci anni dopo un altro duello Ferrari-McLaren infiammò la Formula 1. Nel 1998 Mika Hakkinen portò a Woking il titolo Piloti, e l'ultima gara a Suzuka regalò quello costruttori agli inglesi. La rivincita della Rossa arrivò la stagione seguente e il bis in quella successiva. Nel 2000 Michael Schumacher consegnò a Maranello sia il mondiale Piloti, che mancava da 21 anni, sia quello Costruttori. L'ultimo scontro per il titolo tra Ferrari e McLaren risale al 2008, con il trionfo del Cavallino che è anche il suo ultimo successo nel Costruttori. — [email protected] (Web Info)