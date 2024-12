Esplosione a L’Aja, appello della polizia ai testimoni: “Fatevi avanti”

(Adnkronos) – Sono almeno cinque i morti accertati dell'esplosione e successivo crollo di un condominio di appartamenti ieri mattina all'Aja, dove continuano per il secondo giorno gli sforzi dei soccorritori impegnati a cercare possibili dispersi, di cui non si conosce con esattezza il numero. "Purtroppo il corpo senza vita di una quinta persona è stato estratto dalle macerie", ha annunciato il corpo dei vigili del fuoco alle prime ore di oggi. "Questo porta il bilancio totale delle persone coinvolte a 10, quattro delle quali ricoverate in ospedale, una quinta soccorsa e poi visitata sul luogo del disastro". Tra le persone ricoverate, una è stata estratta dalle macerie dodici ore dopo il crollo. Mentre proseguono le indagini per appurare quanto accaduto, il sindaco della capitale, Jan van Zanen ha detto che si sta preparando per lo scenario peggiore, considerate le scarse probabilità di trovare ancora qualcuno in vita tra le macerie. Due dei quattro ricoverati, ha poi reso noto, sono in gravi condizioni, gli altri due si stanno riprendendo.La polizia ha lanciato un appello chiedendo ad eventuali testimoni di farsi avanti, con particolare riferimento ad un'auto vista allontanarsi a grande velocità dal luogo dell'esplosione poco dopo l'ora in cui è avvenuta, le 6.15 locali di ieri. Al piano terra dell'edificio c'erano alcuni negozi, al di sopra cinque appartamenti a due piani, con la zona soggiorno al secondo e la zona letto al terzo piano. Ad abitarli, prevalentemente persone anziane e famiglie con bambini. —internazionale/ [email protected] (Web Info)