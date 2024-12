Eseguiti dalla divisione Polizia Anticrimine della Questura di Sassari 4 arresti in esecuzione di ordini di carcerazione

Nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Nel corso dell’ultima settimana gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Sassari hanno tratto in arresto quattro persone nei confronti delle quali è stato emesso l’ordine di carcerazione per l’espiazione di pene definitive di condanna.

Tutti sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Sassari – Bancali.

Si tratta di persone con precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio, contro la persona, in materia di armi, contro la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti, sottoposti alle misure alternative alla detenzione e che, in varie circostanze hanno violato gli obblighi e prescrizioni imposti dall’Autorità Giudiziaria in conseguenza dei quali sono stati immediatamente revocati i benefici penitenziari.

In particolare, uno dei quattro, ammesso alla detenzione domiciliare è stato denunciato dalla Polizia per evasione dopo essersi assentato numerose volte dall’abitazione ove si trovava ristretto. Infine, lo stesso è stato rintracciato, opponendo resistenza agli Agenti di Polizia all’atto del suo arresto.

Altri due uomini, ammessi all’affidamento in prova al servizio sociale in altre provincie, dopo un primo periodo riabilitativo hanno abbandonato le strutture rendendosi irreperibili, per poi essere rintracciati dalla Polizia a Sassari e condotti in carcere.

L’ultimo uomo, anch’egli ammesso all’affidamento in prova, durante il periodo di fruizione del beneficio era stato tratto in arresto in flagranza per reati di spaccio.

Per altre notizie clicca qui