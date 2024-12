ESCLUSIVA, Massimo Paganin: “Cagliari tra le sei in difficoltà, lotta salvezza serrata fino alla fine”

Massimo Paganin ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sulla Serie A e le sue protagoniste in un'intervista esclusiva ai microfoni della testata News.Superscommesse.it. Paganin si è concentrato sulle squadre in cui ha militato, in particolare su Inter, Atalanta, Bologna, poi ha affrontato tematiche legate alla lotta scudetto, alle outsider del campionato e alla lotta salvezza. In questo estratto, l' opinione di Paganin sui club maggiormente in difficoltà e che, dunque, rischiano di più la retrocessione in B.

Chi vede più in difficoltà per quanto riguarda la lotta salvezza?

“Sarà una lotta aperta, se la giocheranno le squadre che già da inizio stagione sapevamo essere le più in difficoltà: il Como, il Lecce, il Venezia, il Verona, il Monza che si è ritrovato lì ma che ha una rosa un po’ migliore, il Cagliari che comunque è lì. Insomma, sono diverse squadre. Io credo che nessuno riuscirà a staccarsi più di tanto, perché le squadre della metà sinistra della classifica corrono parecchio e, quando è così, vuol dire che portano via tantissimi punti a quelle che stanno in basso. Per questo, credo sarà una lotta serrata fino alla fine”.