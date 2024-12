Emendamenti Lega contro blocco turn over e trattenimento in servizio

Emendamenti Lega su blocco turn over e trattenimento in servizio, Fsp: “Così si riconosce specificità poliziotti e si opera per sicurezza. Ora servono Scuole”

“Esprimiamo soddisfazione e un grato riconoscimento alla Lega per gli emendamenti alla Manovra finanziaria presentati per evitare il blocco del turn over nella Polizia di Stato e inoltre per escludere il trattenimento in servizio degli operatori fino a 70 anni. Iniziative che dimostrano la conoscenza del reale significato del concetto di specificità del nostro lavoro e la concreta volontà di agire per garantire la sicurezza delle Istituzioni e dei cittadini, tanto che ci auguriamo vengano condivisi dall’intera maggioranza e da tutte le altre componenti politiche, con senso di responsabilità e di rispetto umano e professionale per chi dedica la vita al servizio degli altri”.

Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, in merito alle proposte emendative presentate dalla Lega alla Legge di Bilancio.

“E’ assolutamente necessario assicurare di poter rimpiazzare senza irragionevoli limiti coloro i quali lasciano il servizio – insiste Mazzetti -, perché il vasto e delicato carico di impegni che grava sulla Polizia richiede ovviamente che ci sia il personale necessario a svolgerli, e gli organici sono già insufficienti così come sono. Va da sé, inoltre, l’altrettanto indispensabile previsione di attivare nuove Scuole di Polizia che garantiscano all’intero sistema senza ritardi, che si tradurrebbero in inefficienze, un bacino di operatori pronti a subentrare in servizio, soprattutto considerata la massiccia ‘emorragia’ di poliziotti che avverrà nel prossimo quinquennio con circa 40.000 operatori che andranno in pensione. Come ripetiamo da sempre, quelli per la sicurezza non sono costi, ma indispensabili investimenti per libertà, democrazia, crescita e sviluppo”.

