Dyaphrama: Mostra Fotografica di Fine Anno e Presentazione del 27° Corso di Fotografia al Mistral di Oristano

Un anno di fotografia e collaborazione con professionisti del settore

– L’Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama festeggia la conclusione di un intenso anno di attività con la tradizionale, un’occasione imperdibile per apprezzare il talento locale e immergersi nell’arte visiva. L’appuntamento è fissato per sabato 14 dicembre alle ore 18.30 presso l’, in Via Martiri di Belfiore 2, Oristano.

Il 2024 ha visto Dyaphrama protagonista con numerosi seminari dedicati all’arte fotografica, che hanno riscosso grande successo tra i partecipanti. La mostra raccoglie una selezione delle opere realizzate dai soci durante l’anno, testimonianza di percorsi personali e collettivi sviluppati grazie agli incontri formativi.

Una serata da non perdere aperta a tutti

La serata, aperta a tutti, sarà un momento di valorizzazione dell’arte fotografica e offrirà un programma ricco di contenuti:

Mostra “2000eventi4” : una suggestiva esposizione degli scatti più significativi realizzati durante l’anno dai soci dell’associazione.

: una suggestiva esposizione degli scatti più significativi realizzati durante l’anno dai soci dell’associazione. Presentazione del 27° Corso di Fotografia: un’opportunità imperdibile per chi desidera avvicinarsi o perfezionarsi nell’arte fotografica, con un programma dedicato a tecniche, composizione e post-produzione.

Dettagli del Corso

Inizio : Mercoledì 8 gennaio 2025

: Mercoledì 8 gennaio 2025 Argomenti trattati : Uso della fotocamera e tecniche fotografiche Composizione e linguaggio visivo Post-produzione e gestione della luce

: Info e iscrizioni: Contattare il numero 348 450 2403.

Un Traguardo Speciale

Nel suo 30° anniversario, Dyaphrama celebra una storia iniziata nel 1995 grazie a nove appassionati di fotografia e oggi arricchita da oltre 80 soci attivi. Un percorso fatto di passione, dedizione e condivisione che continua a promuovere l’arte e la cultura fotografica nel territorio.

L’associazione invita tutti gli amanti della fotografia, i curiosi e gli appassionati a partecipare a questa serata speciale. Un evento che celebra la creatività e offre l’occasione di avvicinarsi a un mondo ricco di emozioni e racconti visivi.

M.V.