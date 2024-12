Doppia vittoria per la Sottorete: successi nel weekend per la Web project Sottorete e Sottorete Alghero

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per il movimento pallavolistico della Sottorete Alghero, con le due formazioni che tornano entrambe vincitrici dai rispettivi impegni in Serie D regionale e Prima Divisione Provinciale. La Webproject Sottorete, impegnata domenica nella palestra delle scuole medie “M. Carta” di Alghero, ha superato il Centro Commer Terranova con il risultato di 3-1 (parziali 25-23, 25-19, 24-26, 27-25). Una vittoria sofferta, come sottolineato dall’allenatore Enrico Granese: “La partita l’abbiamo vinta, ma è stata molto sofferta. Abbiamo commesso troppi errori e questo calo di concentrazione non può accadere, soprattutto considerando che al terzo set eravamo in netto vantaggio. Questi episodi devono farci riflettere e migliorare per il futuro.”

Anche l’allenatore del Centro Commer Terranova, Andrea Trova, ha voluto analizzare la gara con lucidità: “È stata una bella partita dai due volti. Nei primi due set e mezzo, la vostra battuta e il vostro attacco non ci hanno permesso di giocare come sappiamo. Al terzo set abbiamo provato a cambiare formazione e, nonostante fossimo sotto 18-10, siamo stati bravi a rientrare in partita e vincerlo. Il quarto set è stato molto combattuto e si è vista una pallavolo di buon livello per la categoria. Quando tutto sembrava incanalato verso il tie-break, non siamo riusciti a chiudere il set e abbiamo perso la gara. Complimenti alla Sottorete per la battuta e l’attacco, in particolare per le prestazioni di Orani e Nettuno. Noi siamo giovanissimi ed è stata una lezione importante per il nostro gruppo.”

Sabato, invece, è scesa in campo la formazione giovanile, la Sottorete Alghero, impegnata ad Ossi contro l’ASD La Smeralda per il campionato di Prima Divisione Provinciale. La squadra ha conquistato un netto successo per 3-0 con parziali schiaccianti di 6-25, 16-25 e 11-25. Nonostante il risultato, l’allenatore Enrico Granese ha evidenziato la necessità di maggiore attenzione: “La gara non è stata facile, nonostante il punteggio. Abbiamo affrontato una squadra giovane e promettente, ma i nostri non hanno giocato con la concentrazione necessaria. Dobbiamo lavorare su questo aspetto perché in altre partite un atteggiamento simile potrebbe costarci caro.”

Il presidente della ASD Polisportiva Sottorete, Stefano Ogno, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti e per il coinvolgimento del pubblico: “Il nostro gruppo di giovani atleti sta dando grandi soddisfazioni, e vedere così tanto pubblico presente in palestra è motivo di orgoglio per tutta la società. Peccato non poter avere un palazzetto o una struttura degna di questo nome. È un peccato per l’ultimo set perso, frutto di alcuni cambi effettuati dall’allenatore per dare spazio a tutti, ma la crescita complessiva è evidente. Continueremo a lavorare per migliorarci e per superare anche le difficoltà logistiche legate alle strutture.” Un weekend che testimonia il valore del progetto sportivo della Sottorete, capace di coniugare risultati, passione e crescita delle giovani generazioni.

