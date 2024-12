Don Matteo conquista gli ascolti tv, X Factor fa l’8,6% di share

(Adnkronos) – 'Don Matteo' su Rai1 porta a casa la vittoria tra i programmi del prime time di giovedì, con 3.965.000 spettatori e il 21.6% di share. Al secondo posto la partita di Coppa Italia Lazio-Napoli su Italia 1, con 2.790.000 spettatori e il 13.2% di share. Terzo piazzamento per la fiction turca 'Endless Love' su Canale 5, con 2.417.000 spettatori e il 12.4% di share. In una serata caratterizzata dalla finale di 'X Factor' da Piazza Plebiscito (che totalizza tra Sky e Tv8 1.765.000 spettatori l’8,6% di share), tra gli altri ascolti di prime time si segnalano: 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (954.000 spettatori, share 6.5%), 'PiazzaPulita' su La7 (858.000 spettatori, share 5.9%), 'Splendida Cornice' su Rai3 (806.000 spettatori, share 4.6%), 'Delitti in Famiglia' su Rai2 (391.000 spettatori, share 2%), 'Il Contadino Cerca Moglie' sul Nove (379.000 spettatori, share 1.9%). — [email protected] (Web Info)