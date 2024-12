Dell’Orco “Trasformare infrastrutture per adeguarle a gas del futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo fortemente convinti che, per poter ottenere gli obiettivi ambiziosi della transizione energetica a 2050, non si possa fare a meno delle infrastrutture del gas. Occorre però trasformarle e continuare a investire per renderle idonee a ricevere i gas verdi, i gas del futuro a basso contenuto di carbonio che possono contribuire concretamente al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione rispettando la sostenibilità ambientale, unita però ad una sostenibilità economica e alla sicurezza degli approvvigionamenti: solo così avremo una transizione davvero giusta”. Lo ha detto Pier Lorenzo Dell’Orco, amministratore delegato di Italgas Reti, a margine dell’assemblea nazionale di Proxigas a Roma.

