Crolla balcone durante gita scolastica a Ferrara, insegnante e guida in ospedale

(Adnkronos) – Ha rischiato di trasformarsi in una tragedia la gita scolastica di una classe di scuola media in visita a Villa Rivani Farolfi, dimora storica situata in provincia di Ferrara, nel comune di Riva del Po, presso la frazione di Ro Ferrarese. Attorno a metà mattinata, un balcone della villa ha ceduto ed è crollato, trascinando con sé un insegnante e una guida turistica che, assieme agli studenti, si trovavano ad un piano rialzato della struttura.Le due persone sono cadute a terra tra i calcinacci da un’altezza di oltre 5 metri. Immediato l’intervento dei soccorsi, con i volontari che hanno trasportato l’insegnante e la guida presso il vicino ospedale di Cona. Mentre gli studenti, illesi, venivano riaccompagnati presso il proprio istituto scolastico, due pattuglie dei carabinieri e i vigili del fuoco di Rovigo e Ferrara sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e impedirne l’accesso. — [email protected] (Web Info)