Crédit Agricole Italia vince il “Premio dei Premi”

Crédit Agricole Italia, in sinergia con Amundi, si è aggiudicata il prestigioso PremioNazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi”, conferito annualmente alle eccellenze italiane che sidistinguono per la capacità di coniugare innovazione, valore sociale e sviluppo economico. La premiazione siè svolta ieri a Roma alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, stakeholder e protagonisti del settorefinanziario.Il riconoscimento è stato assegnato al podcast “In Spiccioli – Le basi dell’educazione finanziaria”, unprogetto realizzato in collaborazione con l’editore italiano Will Media, che mira a offrire ai giovani strumentichiari e accessibili per comprendere il mondo della finanza e affrontare con consapevolezza le proprie scelteeconomiche.“In Spiccioli” è un podcast pensato per avvicinare i giovani al mondo della finanza attraverso un linguaggiosemplice, contenuti pratici e un approccio digitale moderno. Il progetto affronta temi come la gestioneresponsabile del denaro, il risparmio e la pianificazione finanziaria, offrendo risposte concrete alle esigenzedelle nuove generazioni.L’innovazione del formato e la qualità dei contenuti hanno reso il podcast uno strumento educativo efficace ecoinvolgente, capace di raggiungere un pubblico molto ampio e diversificato. Il podcast ha infatti ottenuto oltre44.000 ascolti ed è comparso nella Top 20 Italiana dei migliori podcast su Spotify.Il successo del progetto “In Spiccioli” si inserisce in un percorso più ampio intrapreso da Crédit Agricole Italiaper sostenere lo sviluppo di competenze finanziarie tra i giovani e promuovere un approccio responsabile allagestione delle risorse economiche.