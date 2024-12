Corea del Sud, migliaia in piazza contro Yoon: oggi il voto di impeachment

(Adnkronos) – Migliaia di persone sono già scese in piazza a Seul oggi per manifestare contro il presidente della Corea del sud, Yoon Suk Yeol. I dimostranti sono radunati davanti alla sede dell'Assemblea nazionale, dove i deputati sono chiamati ad esaminare una mozione di destituzione del presidente, dopo il suo fallito tentativo di imporre la legge marziale.Sono necessari duecento voti per far passare l'impeachment, il che significa che i legislatori dell'opposizione devono convincere otto parlamentari del partito conservatore People Power (PPP) di Yoon a cambiare schieramento. Le proteste che chiedono le dimissioni di Yoon sono iniziate intorno a mezzogiorno e la polizia prevede che almeno 200.000 persone manifesteranno a sostegno della sua rimozione. Dall'altra parte di Seul, vicino a piazza Gwanghwamun, altre migliaia di persone si sono radunate in sostegno di Yoon, intonando canti patriottici e sventolando bandiere sudcoreane e americane. —internazionale/ [email protected] (Web Info)