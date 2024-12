Coppia gay aggredita a Milano, pugni e insulti: “Siete contro natura”

(Adnkronos) – "Fate schifo, siete contro Dio e la natura". Questi alcuni degli insulti che un gruppetto di ragazzi avrebbe pronunciato prima di aggredire una coppia di uomini, che camminavano mano nella mano in via Santa Rita da Cascia, in zona Barona a Milano, ieri sera a mezzanotte. A denunciare l'aggressione omofoba è sui social il consigliere regionale di Patto Civico, Luca Paladini spiegando che una delle vittime è un suo amico, Ivano. "E' appena stato dimesso dall'ospedale San Paolo, per un pugno che ha preso e che ha contribuito a fargli salire la pressione in modo preoccupante", fa sapere Paladini, aggiungendo che l'amico "sporgerà denuncia contro ignoti". Il consigliere regionale parla di un "clima sempre più violento e discriminatorio nei confronti di persone della comunità Lgbt. Un clima – aggiunge – che qualcuno alimenta quotidianamente e che al contrario non è ignoto". — [email protected] (Web Info)