Consultorio familiare di Oristano, incontri per i futuri genitori

ORISTANO, 4 DICEMBRE 2024 – Nove incontri a tema più una visita al punto nascita dell’ospedale San Martino di Oristano per prepararsi ad accogliere al meglio il proprio bebè. E’ questa la proposta del Consultorio familiare oristanese, che offre a tutti i genitori in dolce attesa la possibilità di partecipare al ciclo di incontri tenuti dalle figure esperte e qualificate dell’equipe consultoriale – ostetrica, ginecologa, pediatra, psicologa e assistente sociale – per accompagnare le future mamme e i futuri papà nel percorso di avvicinamento alla nascita.

“Nel corso degli incontri, coordinati dalle ostetriche – spiegano dal Consultorio – saranno affrontati i diversi temi legati all’esperienza dell’attesa, la gestione del travaglio, le metodiche antalgiche fisiologiche, il rilassamento, la respirazione, l’allattamento, ma anche il parto medicalizzato, le prime cure e la gestione del neonato, il ritorno a casa e il nuovo equilibrio di coppia dopo la nascita, l’esperienza della genitorialità. Partecipare a questi appuntamenti è un’occasione preziosa per i futuri genitori – proseguono – non solo perché in questo modo mamme e papà possono arricchire il proprio bagaglio delle conoscenze e delle competenze, ma anche perché in questo modo possono acquisire maggiore sicurezza e affrontare il rientro a casa con il bambino in maniera più consapevole e serena”. Partecipare agli incontri di accompagnamento alla nascita consente anche di conoscere altre famiglie che vivono la stessa esperienza, di confrontarsi con loro e di dare vita a rapporti duraturi che potranno essere coltivati nel tempo. Un’esperienza, insomma, che può fare la differenza nel modo in cui verrà vissuta la genitorialità e il rapporto con il proprio bambino o bambina.

Per iscriversi agli incontri, totalmente gratuiti, è possibile contattare il numero 0783 317707 o inviare una mail a [email protected].