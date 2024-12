Confartigianato, stop al foglio di viaggio

NCC-TRASPORTO PERSONE – Sospeso il “foglio di servizio elettronico”:non entrerà in vigore dal 2 gennaio. Cauto ottimismo e attesa dagliautisti artigiani sardi dei minibus NCC. Confartigianato TrasportiSardegna: “Il rinvio è un primo traguardo per non comprometterel’operatività del trasporto pubblico non di linea: ora necessariocontinuare il dialogo con il Ministero”.

Anche gli autisti artigiani dei minibus NCC della Sardegna possono,

per ora, tirare un sospiro di sollievo: il foglio di servizio

elettronico per i Noleggi con Conducente non diventerà operativo il 2

gennaio.

Lo annuncia Confartigianato Trasporti Sardegna, con soddisfazione e

cauto ottimismo, dopo l’incontro a livello nazionale avvenuto tra

l’Associazione degli Artigiani, il Ministero delle Infrastrutture e

Trasporti, la Direzione Generale della Motorizzazione Civile e la

Direzione Generale della Sicurezza Stradale del MIT, nel corso della

quale si è discusso nel merito del foglio di servizio elettronico,

delle sanzioni previste dal Ddl Concorrenza, dell’utilizzo del RENT e

della recente sentenza della Cassazione relativa alle agenzie di

viaggio.

“Considerate le tempistiche tecniche per la messa in linea della

piattaforma informativa – commentano da Confartigianato Trasporti

Sardegna – il nuovo strumento non sarà operativo dall’inizio del nuovo

anno ma necessiterà di un periodo utile ad affinarlo e ad avviare una

successiva fase di sperimentazione e formazione degli operatori”. “E’

un primo piccolo risultato che arriva dopo la dichiarazione dello

stato di agitazione della nostra categoria – proseguono

dall’Associazione Artigiana – e dopo la disponibilità al dialogo del

Ministero”.

Nei giorni scorsi, Confartigianato Trasporti Sardegna, alla luce delle

modifiche normative legate alle attività di Noleggio Con Conducente,

ha manifestato preoccupazione per la nuova disciplina che, nei fatti,

metterebbe a rischio l’intero settore con gravissime ripercussioni

lavorative ed economiche, compromettendo il futuro del trasporto

pubblico non di linea, cruciale per la mobilità e il turismo

nell’Isola. In Sardegna, infatti gli autisti artigiani dei minibus

NCC, sono contrari sia alle proposte di modifica normativa, in

particolare riguardo al Foglio di Servizio Elettronico e all’ordinanza

della Cassazione che “consentirebbe” alle agenzie di viaggio di

utilizzare veicoli propri per il trasporto dei turisti, senza

necessità di licenze specifiche. L’agitazione del settore del Noleggio

con Conducente parte dalle condizioni dovute a normative sempre più

rigide e una concorrenza irregolare, aggravate da questa novità

normativa potrebbe mandarlo ulteriormente crisi.

Nell’incontro svoltosi con il Ministero, l’Associazione degli

autotrasportatori artigiani è intervenuta per illustrare nel dettaglio

tutte le preoccupazioni della categoria. In particolare, come detto,

sul foglio di servizio elettronico ha evidenziato come la normativa

introdotta presenti, per la categoria, molti aspetti problematici che

appesantiscono l’operatività e l’organizzazione delle imprese. Per

Confartigianato Sardegna, infatti, il nuovo documento deve essere

semplificato e deve essere coerente con i principi e le finalità della

legge 21 del 1992. L’Associazione Artigiana, inoltre, annuncia che

sull’argomento, a breve, saranno pubblicate delle FAQ sul portale MIT

su questioni interpretative ed applicative del FDS.

Sul RENT, invece, Confartigianato ha proposto di utilizzare l’archivio

delle targhe dei veicoli al fine di creare le white-list per

semplificare l’accesso alle Ztl dei Comuni, in analogia – per esempio

– a quanto già avviene per i permessi per le persone con disabilità.

Sulle sanzioni previste dal Ddl Concorrenza, seppur siano state

recepite alcune sollecitazioni degli artigiani sulla reiterazione, è

stato evidenziato come le stesse risultino ancora troppo

sproporzionate rispetto alla gravità delle infrazioni commesse. Il MIT

ha preso atto delle richieste artigiane riservandosi di valutare

eventuali correttivi migliorativi in occasione della prossima modifica

del Codice della Strada.

Sono 456 le imprese di trasporto persone in Sardegna divise tra

minibus per il noleggio di autovetture con conducente, servizi

trasporto autobus, scuolabus e servizi navetta per transfer. L’82% di

queste aziende sono artigiane. I dati emergono dal Dossier sul settore

del trasporto terrestre di passeggeri nell’Isola, realizzato

dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, sui dati

Movimprese del 2022. Tra le imprese che movimentano le persone 354

minibus di Noleggio con Conducente, mentre altre 102 sono attività di

trasporto terrestre passeggeri. Gli addetti che gravitano in questo

settore sono 3.314, di cui 731 quelli del Noleggio con Conducente e

2.583 nelle altre attività. A livello territoriale, a Cagliari ci sono

83 attività con 980 addetti, a Nuoro sono 63 con 513 addetti, a

Oristano 37 con 296 addetti, a Sassari 165 attività e 970 addetti e

nel Sud Sardegna 108 attività e 560 addetti.

Confartigianato Imprese Sardegna, in conclusione, ricorda come “il

settore del Noleggio con Conducente si distingua per la

professionalità dei suoi operatori, che devono rispondere a requisiti

rigorosi: patente professionale, iscrizione al ruolo, controlli medici

specifici e una formazione mirata a garantire la massima sicurezza a

bordo. I veicoli utilizzati dagli NCC, inoltre, sono assicurati per i

rischi particolari legati al trasporto di terzi, con coperture che

vanno ben oltre quelle previste per i mezzi privati”.

WWW.CONFARTIGIANATOSARDEGNA.IT