Concerto Solidale “Terra De Sardinia, Boghes A Manu Tentas”

Un evento straordinario sta per prendere vita nel cuore della Sardegna: “Terra de Sardinia: Boghes a Manu Tentas”, un concerto solidale che riunisce i protagonisti delle più iconiche band sarde degli anni ’90. Sabato 21 dicembre 2024, presso l’Agriturismo Campidarte a Ussana, la musica diventa il linguaggio universale per sostenere la resistenza e la dignità del popolo sardo nella difesa della propria terra.

Un’incredibile reunion musicale

In un momento storico in cui la Sardegna combatte per preservare il proprio territorio, la sua cultura e il diritto delle comunità locali a decidere del proprio futuro, membri delle band iconiche degli anni ’90 appartenenti a Kenze Neke, Elefante Bianco, Rod Sacred, Alberto Sanna, Andrea Andrillo, Argia, Askra, Skamiska, Nasodoble, Almamediterranea, Antennah, Nur, Ethnico, Skitzo, Getsemani, Red Crystal, Bluztep, Emancquea, Tribulia e tante altre, si riuniscono per dare vita a un evento unico. La lineup comprende oltre 60 musicisti che hanno segnato un’epoca, offrendo al pubblico un viaggio emozionante attraverso la musica sarda di quegli anni.

In memoria di chi ci ha lasciato

Il concerto sarà anche un omaggio a figure indimenticabili come Andrea Parodi, Gemiliano Cabras, Marco Onari, Fausto Pisano e Marco Piras, la cui arte continua a ispirare generazioni.

Oltre 60 Musicisti Iconici Celebrano la Musica Sarda

Ricco l’elenco dei musicisti ospitati: Alberto Balia (Argia), Enrico Frongia (Argia), Mauro Usai (Ethnico), Andrea Andrillo, Stefano Ferrando (ex Kenze Neke), Alessandro Carta (ex Nasodoble), Cisco Ogana (BlueSunset Band), Claudia Crabuzza (Chichimeca), Enzo Saporito (ex Kenze Neke), Carlo Sezzi (ex Nasodoble), Carlo Doneddu (ex Figli di Iubal), Omar Farina (Askra), Tenore Ususule , Maurizio Pulina (the Sorcerer), Massimo Loriga (ex Kenze Neke/Nur) , Massimo Perra (Nur), Daniele Cuccu (Nur), Alessandro Picciau (Nur), Valter Spada (Nur), Joe Perrino (ex Elefante Bianco, Malavita), Alessio Carboni (ex Elefante Bianco, Malavita, Emancquea), Daniele Cossu (Emancquea, Mala vita), Daniele Sanna (Getsemani, Mala vita), Sandro Ullasci (La rivolta degli Ulivi ), Leo Marongiu (Reverendo Jones), Riccardo Erba (Skamiska, Emancquea), Cristian Dettori (Skamiska), Gabrielwilliam Martini (ex Elora), Billo (Valle della Luna), Alessio Olla (ex Dorian Grey), Nilo (Tree blues, Danc), Diego Mocci (Black Widow, Danc), Roberto Ladu (Blues project), Valeria Carboni (Valeria Carboni 5et, Emancquea), Cesare Mocci ( ex Zaman, Danc), Ramon Pilia (ex Pedditzi Trasporti, Emancquea), Valentino Tocco (ex Elefante Bianco), Stefano Di Carlo (Seui street band, The Sharecroppers), Valentino Murru ( Antennah) Alternative Dj Set BLACK SOLANAS, Alberto Sanna (One man band), Big Al (Bluztep, The Sharecroppers), Davide Pirodda (Bluztep), Andrea Locci (Bluztep), Angelo Collu (Bluztep), Pierpaolo Abis (Skitzo), Graziano Galletti(Skitzo), Riccardo Sarti(Skitzo), Inax (Skitzo), Franco Onnis (Rod Sacred), Jimmy Carboni (Rod Sacred), Riccardo Sedda (Rod Sacred), Tony Deriu (Rod Sacred), Graziano Sanniu (Tribulia), Antonio Farigu (Tribulia), Francesco Pinna (Tribulia), Gianni Palmas (Tribulia), Maurizio Boi (Tribulia), Carolina Casula (Tribulia), Nicola Darmilli (Tribulia), Roberto Usai (Alma Mediterranea), Gigi Mirabelli (Alma Mediterranea), Roberta Gallese (Alma Mediterranea), Sergio Tifu (Alma Mediterranea), Antonello Carta (Alma Mediterranea), Lorenzo Balia (Alma Mediterranea), Luca Puddu (Red Crystal), Giuseppe Ancilotti (Red Crystal), Matteo Piseddu (Red Crystal), Maurizio Viccaro (Red Crystal).

Oltre la musica: un’esperienza culturale e comunitaria

L’evento, a ingresso libero, si estenderà dalle h 11:00 alle h 24:00, trasformando Campidarte in uno spazio di condivisione e solidarietà. Il programma prevede:

– Concerti live, con un mix di generi che raccontano la pluralità della scena musicale sarda;

– Esibizioni di arti visive e graffiti, curate dai collettivi “La rivolta degli ulivi” e “Artisti terroristi”;

– Letture e dibattiti, per riflettere sul valore della cultura e sull’importanza della resistenza locale;

– Street food e bar, con proposte enogastronomiche sarde;

– Area kids, per rendere l’evento inclusivo e adatto a tutta la famiglia.

Un grido per la Sardegna

“Terra de Sardinia: Boghes a Manu Tentas” non è solo un concerto, ma un grido corale per difendere il patrimonio naturale e culturale della Sardegna. La terra, gli ulivi, i paesaggi e le tradizioni rappresentano l’identità del popolo sardo, e questo evento è un invito a unirsi in solidarietà per proteggerli.

Partecipazione gratuita, valore inestimabile

Questo evento è un’opportunità per celebrare la forza di una comunità unita, capace di trasformare la musica e l’arte in strumenti di resistenza.

Dettagli per partecipare:

Agriturismo Campidarte, Ussana (CA)

Alessio Carboni: 3661914318 | Carlo Sezzi: 3281175561

Seguiteci sui social per tutti gli aggiornamenti e unitevi al grido di resistenza e speranza: #TerradeSardinia #BoghesAManuTentas #SardegnaSolidale #CulturaEResistenza