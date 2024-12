Concerto: Corale Femminile ‘Priamo Gallisai’, diretto dal M° Maria Bonaria Monne

La Direzione regionale Musei nazionali Sardegna e il Museo Archeologico Nazionale “G.Asproni”, in collaborazione con il Comune di Nuoro, l’Associazione Musicale Diapason, la Federcori e la Chorus Inside Sardegna, venerdì 20 dicembre 2024, alle 16.00, con apertura straordinaria dalle 16.00 alle 20.00, oltre all’orario consueto, dalle 9.00 alle 15:30, per l’evento “Note al Museo”, organizza e propone il concerto della Corale Femminile ‘Priamo Gallisay’, diretto dal M° Maria Bonaria Monne.

Un’occasione unica, per un fine settimana originale, che anticipa e accompagna i festeggiamenti natalizi, per conoscere e visitare il Museo, accompagnati da un concerto corale del Natale, per coinvolgere cittadini e turisti presenti in città e nel territorio, in orari diversi da quelli consueti di apertura.

L’ingresso al concerto sarà gratuito.

La prenotazione per partecipare all’evento è facoltativa e si può effettuare al recapito telefonico: 0784/31688

