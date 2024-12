Cisal Caserta: stato di agitazione alla Dss. La segreteria: “Disconosciamo accordi anomali”

La Sinalv Cisal Caserta ha proclamato lo stato di agitazione nei siti lavorativi dove opera la società Dss Security di Teverola. “Da tempo” comunica il Segretario Provinciale Luca Tortora “abbiamo chiesto un incontro all’azienda per discutere di problematiche quali ferie e permessi che a quanto ci comunicano gli addetti risultano scalati senza che siano stati realmente fruiti; inesatta risulta anche l’applicazione delle maggiorazioni relative al lavoro notturno e straordinario. Contravvenendo alle pacifiche consuetudini che regolano le relazioni azienda-sindacato, ci è stato negato il confronto. La società, comunica il sindacalista, ha messo nero su bianco ”che nessuna prerogativa sindacale potrà mai riconoscersi” alla Sinalv Cisal, ponendo così un termine temporale infinito ed irricevibile che non risulta né può essere contemplato dalle regole democratiche del paese e che confligge con la libertà di associarsi del singolo cittadino. “sarà opportuno che la Dss Security riveda le proprie posizioni” conclude Tortora “e che allacci immediatamente rapporti all’insegna della collaborazione”.

Sulla questione è intervenuto anche il Segretario Generale della Cisal Caserta Ferdinando Palumbo precisando che il sindacato di Via Unità Italiana si pone come baluardo nella difesa dei lavoratori e del rispetto delle regole. “Per questi motivi” ha precisato Palumbo” nei prossimi giorni scriverò a Itl ed a tutte le aziende del settore precisando che sarà disconosciuto qualsivoglia accordo che non abbia contemplato il mio assenso personale, quello del segretario Tortora e quello della segreteria nazionale di categoria”.