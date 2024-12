Ciclismo, Evenepoel dopo l’incidente: “Tornerò più forte”

(Adnkronos) –Remco Evenepoel rassicura tutti. Il ciclista belga, vittima di un incidente durante un allenamento in Belgio (si è scontrato con la portiera aperta di un'auto) è da ieri all'ospedale Erasmus di Anderlecht e si è sottoposto a un'operazione chirurgica per ricomporre le varie fratture riportate. "La rimonta inizia ora – ha scritto su Instagram il fuoriclasse belga -. Sono stato operato e tutto è andato bene. Con una frattura alla costola, alla scapola, alla mano, contusioni ai polmoni e una dislocazione della clavicola destra che ha causato la lacerazione di tutti i legamenti circostanti, sarà un lungo viaggio, ma sono pienamente concentrato sul mio recupero e sono determinato a tornare più forte, passo dopo passo". "Sono molto grato per tutto l'aiuto e il sostegno che ho ricevuto nelle ultime 24 ore – ha continuato Evenepoel -.Dai servizi di emergenza, ai vicini che mi hanno aiutato nel primo momento, alle squadre mediche di Anderlecht e Herentals e al nostro medico di squadra. Una menzione speciale va anche a mia moglie, alla mia famiglia per essermi stati vicini in questi momenti difficili e a tutti per i loro messaggi di sostegno. Voglio anche esprimere il mio sostegno alla donna che è stata coinvolta nell'incidente". — [email protected] (Web Info)