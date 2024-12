Che tempo che fa, ospiti della puntata di oggi: chi sono

(Adnkronos) – Oggi, domenica 22 dicembre 2024, dalle 19.30 in diretta sul Nove (e in streaming su discovery+), ultimo appuntamento prima della pausa natalizia con 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: il divo di Hollywood e attivista per i diritti umani Richard Gere per un’intervista tv esclusiva in occasione dell’uscita del nuovo film di Paul Schrader 'Oh, Canada – I tradimenti', nelle sale dal 16 gennaio 2025. Il film, che vede tornare a collaborare Gere e Schrader a 44 anni da 'American Gigolò', è tratto dal romanzo 'I Tradimenti' di Russell Banks ed è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024. L’attore, uno dei più amati e apprezzati della storia del cinema, nel 2025 festeggerà 50 anni di una carriera straordinaria, lungo la quale ho ottenuto fra i tanti riconoscimenti un David di Donatello come Miglior attore straniero per 'I giorni del cielo' (1979), un Nastro d’Argento per 'Il console onorario' (1984) e un Golden Globe per 'Chicago' (2003), oltre a una nomination agli Emmy per il film tv 'Guerra al virus' (1994). La star mondiale dello swing con 14 miliardi di streaming, Michael Bublé, vincitore di 5 Grammy Awards e 15 Juno Awards; il crooner canadese nella sua carriera trentennale ha venduto oltre 75 milioni di copie in tutto il mondo, fra cui 16 milioni con 'Christmas', uno degli album natalizi più venduti di tutti i tempi, pubblicato nel 2011 e che ogni anno torna in classifica in occasione delle festività. A novembre ha inoltre pubblicato la nuova canzone di Natale 'Maybe This Christmas' insieme alla star del country-pop Carly Pearce.Ficarra e Picone, tra gli attori più amati del nostro Paese, dal 16 gennaio in sala con 'L’abbaglio', seconda collaborazione con il regista Roberto Andò e con l’altro co-protagonista, Toni Servillo, dopo 'La stranezza' del 2022, vincitore di 4 Nastri d’Argento e del Biglietto d’oro.Alessia Marcuzzi, conduttrice dal 9 gennaio del nuovo game-show 'Red Carpet – Vip al tappeto'. E ancora: il climatologo Luca Mercalli; Don Mattia Ferrari, cappellano e membro del direttivo di Mediterranea Saving Humans, autore del libro “Salvato dai migranti”, con una prefazione di Papa Francesco; Camillo Porta, Professore Ordinario di Oncologia Medica presso l'Università di Bari “A. Moro” e direttore della Divisione di Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’economista Tito Boeri; l’editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo; la Vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini. Chiude la serata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – Il Tavolo' con Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: Ricchi e Poveri, live col nuovo singolo 'Il Natale degli Angeli'; Giovanni Esposito, nel cast di 'Io e te dobbiamo parlare', il film con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni ora nelle sale; Giucas Casella. Torna al Tavolo anche Alessia Marcuzzi. Il prossimo appuntamento con 'Che tempo che fa' è per domenica 19 gennaio 2025. — [email protected] (Web Info)