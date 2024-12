Censimento patrimonio immateriale, da domani lo spot con la voce di Maria Grazia Cucinotta

(Adnkronos) – “C’è un Italia dei piccoli e sapienti gesti, delle mani che intrecciano i giunchi e plasmano il grano. È l’Italia dei dialetti e dei riti antichi dove sacro e profano si fondono. Un immenso patrimonio immateriale vive palpitante nella memoria e negli occhi di chi l’ha vissuto e lo vive ancora”. Recita così il voiceover del nuovo spot della campagna di comunicazione dell’UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia che invita la popolazione e le comunità locali a partecipare al Primo Censimento Nazionale del Patrimonio Immateriale Culturale. A narrare e accompagnare il montaggio di immagini curato dal regista e sceneggiatore Francesco Apolloni, la voce dell’attrice e produttrice cinematografica Maria Grazia Cucinotta, che con la sua carica simbolica rappresenta l’italianità nel mondo, l’attaccamento al territorio, alle radici culturali e la bellezza del nostro Paese. Presentato ieri in anteprima nella sala Stampa della Camera dei Deputati lo spot andrà in onda dal 7 dicembre al 4 gennaio sulle reti Rai e Mediaset, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di aderire al Censimento come prima e unica rilevazione dell’immenso patrimonio di pratiche, conoscenze, riti e feste storiche diffuse su tutto il territorio italiano e in particolare nei Piccoli Comuni, e promuovere il portale ad esso dedicato Radiciculturali.it Caratterizzato da un montaggio dinamico e da suggestive immagini che vanno dalla musica popolare ai mestieri tradizionali, dai riti religiosi alle feste locali, alle bellezze paesaggistiche, lo spot intende far riflettere sul valore di una cultura che non si può toccare, ma che è viva e presente nelle comunità italiane. "Con questa campagna di comunicazione ci auguriamo di coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini custodi di saperi e tradizioni che, se non tramandati rischiano di andare perduti, ma soprattutto di rendere le nostre comunità sempre più consapevoli della cura e della valorizzazione del proprio patrimonio immateriale. Una memoria che dobbiamo preservare per le future generazioni, perché parte della nostra identità – ha dichiarato Antonino La Spina presidente UNPLI – Ringrazio sentitamente Maria Grazia Cucinotta per aver scelto di unirsi a questa causa, con la sua voce che risuona di valori autentici e profondi. È un invito a tutti a partecipare, contribuendo con la propria passione e conoscenza alla salvaguardia della nostra cultura." “Sono fiera di essere parte di questo progetto meraviglioso. Il talento di chi cresce in Italia è insuperabile. Noi siamo delle eccellenze. L'Italia regala posti meravigliosi. Le tradizioni fanno parte del nostro Dna e ci rendono speciali – ha commentato Maria Grazia Cucinotta – Dobbiamo essere fieri e gelosi delle nostre eccellenze. Dobbiamo promuoverci come meritiamo. Questo è l'intento di questo spot: far capire quanto siamo fortunati”. “Come Associazione condividiamo la campagna di comunicazione che con lo spot darà ulteriore slancio al progetto del Censimento Nazionale del Patrimonio Immateriale Culturale. La risposta dei Comuni a questa iniziativa è stata finora molto positiva: siamo convinti che il censimento saprà restituire una mappatura ricchissima del patrimonio di tutti i nostri territori, specie dei piccoli comuni, chiamati a loro volta a dare un contributo attivo e collaborativo – ha dichiarato Roberto Pella, vicepresidente vicario ANCI – Per Anci questa operazione rappresenta un punto fondamentale di rilancio per i territori anche per evitare il contro esodo, evitando che la popolazione lasci i propri luoghi e soprattutto aiutando a valorizzare la propria storia.” "Lo spot rappresenta un viaggio emozionale attraverso le tradizioni che ci definiscono come popolo – ha spiegato il regista Francesco Apolloni – Credo fermamente che l’audiovisivo sia uno strumento potentissimo per comunicare la bellezza e la ricchezza del patrimonio immateriale. È un linguaggio universale che raggiunge tutti, giovani e meno giovani, e può davvero fare la differenza nel sensibilizzare e coinvolgere il pubblico nella tutela delle nostre tradizioni”. Promosso da UNPLI in collaborazione con ANCI e l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI), sotto la supervisione del Ministero della Cultura il progetto del Censimento ha come scopo quello di mappare, catalogare e tutelare il patrimonio culturale immateriale, in particolare quello delle piccole comunità. L’UNPLI, insieme alla rete delle Pro Loco, sta censendo tradizioni culturali e folcloristiche, antichi mestieri, musica, arti e tecniche artigianali tipiche, legate alla storicità dei territori. Inoltre, il censimento include usanze, riti, feste, saperi popolari, tradizioni gastronomiche, giochi tradizionali e rievocazioni storiche in costume, che saranno rese accessibili, promosse e soprattutto custodite attraverso il portale dedicato Radiciculturali.it. — [email protected] (Web Info)