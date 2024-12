Catasto energetico digitale: “Importante passo in avanti”

Un significativo progresso verso la semplificazione amministrativa e l’allineamento della Sardegna alla normativa nazionale. L’Ordine degli Ingegneri di Cagliari (OIC) e la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) della Sardegna accolgono con favore l’introduzione del Catasto Energetico Regionale degli Edifici della Sardegna (CERESar) in modalità digitale, che sarà operativo dal 23 gennaio 2025.

La digitalizzazione delle procedure, in particolare per la gestione delle Attestazioni di Prestazione Energetica (APE), rappresenta un passo in avanti importante per la Sardegna, che si allinea alle altre regioni italiane e alla normativa nazionale.

«Semplificare e uniformare la gestione di oltre 40 mila pratiche annue attraverso il portale SIRA è un risultato significativo, che auspichiamo contribuisca a migliorare la qualità del servizio e a garantire maggiore trasparenza ed efficienza nel settore. L’attivazione di questa piattaforma era attesa da tempo dal nostro settore, perché rappresenta un’opportunità per migliorare trasparenza ed efficienza. Specie nella fase di transizione, però, sarà necessario fornire un adeguato supporto ai professionisti coinvolti – sottolinea Federico Miscali, coordinatore RPT e presidente dell’OIC –. Il nostro impegno, che porteremo avanti in collaborazione con la nostra Scuola di Formazione, è quello di garantire una formazione completa e pratica per consentire ai tecnici di adattarsi rapidamente al nuovo sistema».

Sarà d’altra parte fondamentale, ritengono i tecnici sardi, che l’Assessorato all’Industria predisponga un servizio di assistenza tecnica efficace capace di risolvere tempestivamente eventuali criticità che potrebbero sorgere durante l’utilizzo del portale. «Vorremmo evitare che si venissero a creare situazioni di difficoltà simili a quelle registrate in passato in contesti analoghi, problematiche tecniche che spesso hanno rallentato l’operatività dei professionisti. Siamo a disposizione dell’Amministrazione – conclude Miscali – per collaborare attivamente nella fase di implementazione e perfezionamento del sistema, mettendo a disposizione le competenze tecniche e l’esperienza dei nostri iscritti in un’ottica di piena collaborazione con le istituzioni».