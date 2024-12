Capodanno a Roma, Tony Effe: “Al Palaeur non sarò solo, sarà festa”

(Adnkronos) – Tony Effe non sarà solo sul palco del Palaeur a Roma il giorno di Capodanno. A rivelarlo sui social è stato lo stesso trapper: "Non sarò solo sul palco. Sarà una vera e propria festa", ha scritto Tony, all'anagrafe Nicolò Rapisarda, sulle storie di Instagram. E subito è partita la caccia ai possibili ospiti. A quanto apprende l'Adnkronos, in pole position tra le possibili guest star della serata ci sarebbero proprio Mahmood e Mara Sattei, cioè i due artisti che si sarebbero dovuti esibire il 31 dicembre con il rapper al Circo Massimo e che si sono poi sfilati dall'evento dopo lo stop del Comune alla partecipazione di Tony Effe. — [email protected] (Web Info)