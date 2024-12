Campagna antinfluenzale: accesso al centro vaccinale di Oristano senza prenotazione

ORISTANO, 6 DICEMBRE 2024 – Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria della Asl 5, guidato dalla dottoressa Maria Valentina Marras, informa che le vaccinazioni antinfluenzali a Oristano (presso sede legale, via Carducci, 35) saranno d’ora in poi effettuate senza prenotazione.

E’ possibile sottoporsi alla somministrazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00, accedendo direttamente alla sede.

Le categorie a rischio, per le quali il vaccino è gratuito e raccomandato, solo le seguenti: • tutti i soggetti con più di 60 anni

• le persone immunocompromesse

• i pazienti affetti da patologie croniche degenerative

• i familiari di soggetti fragili e caregiver

• i bambini tra i sei mesi e i sei anni

• le donne in gravidanza

• gli operatori sanitari

• le persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo (polizia e uffici di front office)

• i donatori di sangue

Più in generale, il vaccino è indicato per tutte le persone che desiderano ridurre il rischio di contrarre la malattia influenzale o ridurne le complicanze.

Sarà possibile effettuare la somministrazione del vaccino antinfluenzale contestualmente a quella del vaccino anti-Covid 19, o in associazione con quello anti-pneumococco o Herpes zoster, secondo le indicazioni fornite dal personale sanitario.