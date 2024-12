Calderone: “Da 18 dicembre Siisl aperto a cittadini e imprese”

(Adnkronos) – "Dal 18 dicembre il Siisl (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) sarà aperto a tutti i cittadini e le imprese che vogliono costruire insieme un percorso di lavoro. La piattaforma nata il 1° settembre 2023 dal connubio importantissimo tra Ministero del lavoro e Inps. Portiamo l'ufficio del lavoro, virtuale, a casa dei cittadini, questo è il nostro obiettivo". Lo ha detto, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone. "Il nostro obiettivo è portare il lavoro vicino alle persone, e le persone vicine al lavoro. Il Siisl serve per creare lavoro e costruire un percorso che parla di formazione e anche di orientamento. Per noi è un passo avanti importante sia per il mondo del lavoro che dell'inclusione, parla di tecnologia ma anche di opportunità. Credo che si possa dire che il sistema Siisl è la risposta concreta a sollecitazioni che arrivano dal mercato del lavoro, anche dal punto di vista dell'uso della tecnologia. Si rivolge ai giovani in cerca di prima occupazione, a chi ha perso il lavoro e a chi lo ha ma vuole cambiarlo. Ed è una grande opportunità per le imprese che potranno pubblicare le vacancy per trovare le persone in modo rapido e mirato. Il Siisl da 24 novembre è stato aperto ai percettori di Naspi e Discoll e appunto dal 18 dicembre sarà aperto a tutti i cittadini e alle imprese" ha spiegato il ministro, che poi ha aggiunto: "Credo che sia importante dire che in un anno di lavoro abbiamo fatto tante cose, con il Siisl abbiamo messo in rete tutti coloro che si occupano di lavoro in modo qualificato in Italia, oltre a ministero e Inps, i centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro, gli enti di formazione. E il Siisl non è statico, prevediamo nuovi rilasci della piattaforma previsti tra primi mesi del 2025". "Il nostro obiettivo potenziale" con l'apertura di Siisl a tutti dal 18 dicembre "è di 25 milioni di lavoratori. E l'obiettivo è che il Siisl sia l'ufficio virtuale per tutti, lavoratori, imprese e tuti coloro che operano nel mondo del lavoro". concluso Calderone, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi. — [email protected] (Web Info)