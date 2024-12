Cagliari-Atalanta: una partita difficile da preparare per Nicola

La sedicesima giornata di Serie A vedrà il Cagliari ospitare l’Atalanta in una sfida che si preannuncia intensa e ricca di spunti tattici. Le due squadre arrivano al match con stati di forma e obiettivi stagionali molto differenti: da una parte i sardi, impegnati nella lotta per mantenere la categoria, dall’altra la formazione bergamasca, che quest’anno punta addirittura allo Scudetto e non più solo alla qualificazione per l’Europa che conta.

Cosa ne pensano i bookmaker

Stato di forma e ambizioni a confronto

Il Cagliari arriva alla sedicesima giornata con una condizione di forma incostante, avendo alternato prestazioni buone a risultati deludenti. La squadra di Davide Nicola, alla guida dei rossoblù da quest’estate, ha evidenziato difficoltà soprattutto in fase difensiva, con diversi gol subiti per errori individuali e collettivi. In attacco, la costruzione di gioco è stata spesso lenta e prevedibile, limitando le opzioni offensive. Tuttavia, il Cagliari ha alcune armi importanti su cui fare affidamento. Gabriele Zappa, terzino destro, si è distinto per la sua capacità di spingere in attacco e di supportare le azioni offensive, mettendo in difficoltà le difese avversarie con i suoi cross e le incursioni. Zito Luvumbo, giovane e veloce, può rappresentare un’arma letale nelle ripartenze, soprattutto contro una squadra che potrebbe lasciare degli spazi in difesa, come l’Atalanta. A centrocampo, Razvan Marin è il perno centrale della squadra, con la sua abilità nel recuperare palloni e nel distribuire il gioco, e sarà fondamentale nel cercare di interrompere le manovre offensive avversarie. Il Cagliari, pur con le sue difficoltà, spera di poter sfruttare il fattore campo e la motivazione di ottenere un risultato positivo per alimentare le proprie ambizioni di salvezza.

L’Atalanta, invece, arriva alla sfida con un umore completamente diverso. La Dea sogna in grande quest’anno grazie ad una serie di risultati positivi che la vedono tra le prime della classe. Il segreto del successo dei nerazzurri, oltre ad una grande organizzazione tattica, è il reparto offensivo che offre a Gasperini numerose possibilità. Retegui, arrivato in estate, ha trovato rapidamente il suo posto nel sistema di gioco bergamasco, dimostrandosi un finalizzatore affidabile. Lookman, con la sua velocità e abilità nel dribbling, è un pericolo costante per le difese avversarie, mentre De Ketelaere, sempre più integrato nel gioco della squadra, offre opzioni creative sia come assistman che come finalizzatore. Gasperini, noto per il suo gioco offensivo e la sua mentalità propositiva, cercherà di mantenere il controllo del match contro il Cagliari, dominando il possesso palla e creando numerose occasioni per i suoi pericolosissimi attaccanti.

Analisi tattica e probabilità di vittoria

Tatticamente, il Cagliari dovrà adottare un approccio prudente, cercando di sfruttare le ripartenze con Luvumbo e le incursioni di Zappa sulle fasce. Nicola potrebbe optare per un centrocampo compatto, affidando a Marin il compito di arginare le manovre offensive avversarie. L’Atalanta, invece, cercherà di dominare il possesso palla, sfruttando gli inserimenti di Lookman e De Ketelaere tra le linee e la capacità di Retegui di finalizzare le occasioni create.

Le probabilità di vittoria del Cagliari sono ridotte, data la differenza tecnica tra le due squadre e il momento positivo vissuto dagli uomini di Gasperini. Tuttavia, il fattore campo e la voglia di riscatto potrebbero rappresentare delle incognite che i sardi proveranno a sfruttare. In un campionato spesso imprevedibile come la Serie A, nulla è davvero scritto in partenza.