Cagliari, “A cent’anni dalla nascita di Loris Fortuna”

Si terrà giovedì 5 dicembre, a partire dalle ore 9 a Cagliari, nella sala della Fondazione di Sardegna (via San Salvatore da Horta 2) “, a cinquanta dal referendum del divorzio e nell’anniversario della sua morte, il convegno che riunisce storici e testimoni dell’epoca per ricordare la figura di Fortuna, promotore delle battaglie sui diritti civili in Italia.Due sessioni ripercorrono la carriera del politico socialista, dalla resistenza ai referendum su divorzio e aborto. L’evento pone una particolare attenzione sui documenti e le prospettive di ricerca per ricostruire le vicende politiche di Fortuna, e si concluderà con una tavola rotonda, interventi dell’uditorio, una mostra bibliografica e un reading a cura diIntervengono, ricercatore associato al Centre d’histoire sociale des mondes contemporains dell’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne e docente a contratto presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove insegna storia contemporanea;, giornalista, attivista del Partito Radicale, che ha curato una antologia di scritti dispersi di Loris Fortuna;, fondatore e direttore tecnico della Biblioteca Gramsciana, che ha un fondo multimediale dedicato a Loris Fortuna;rappresentante storica del comunismo italiano, giornalista, scrittrice, parlamentare, eurodeputata, autrice di numerose pubblicazioni;deputato socialista, ministro dell’ambiente, docente di storia, presidente della Fondazione Rosselli;, uno dei fondatori del Partito Radicale, deputato, storico e giornalista. Modera gli interventi la giornalistaLa Biblioteca Gramsciana Onlus, grazie al sostegno della, ha promosso l’evento dedicato a Loris Fortuna, per avviare in maniera organica, per la prima volta, una riflessione a più voci sulla figura esemplare del più rappresentativo difensore dei diritti civili in Italia e per verificare lo stato oggi dei diritti civili.Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming nei canali social “Biblioteca Gramsciana Onlus”.SalutiLoris Fortuna: fonti documentarie e problematiche storicheModera:> Giornalista> Paris 1 Pantheon – Sorbonne / Università Ca’ Foscari Venezia Università“Loris Fortuna dal PCI al PSI (1956-1963): Documenti e percorsi di ricerca”> Giornalista / Proposta Radicale“Loris Fortuna socialista radicale libertario riformatore”> Biblioteca Gramsciana“Per un archivio culturale su Loris Fortuna”Il percorso politico e militante di Loris Fortuna: testimonianze> rappresentante storica del comunismo italiano, giornalista, scrittrice, parlamentare, eurodeputata“La battaglia del divorzio vista dalle donne”> tra i fondatori del Partito Radicale, deputato, storico egiornalista.“Perché quella volta la proposta socialista non si arenò come nei dieci anni precedenti”> deputato socialista, ministro dell’ambiente, docente di storia, presidente della Fondazione Rosselli“Loris Fortuna, dalla Resistenza alla legge sul divorzio, al governo della Repubblica”Mostra bibliografica su Loris Fortuna“Il matto sano”A cura di“I diritti civili in Italia: storia e attualità”con Massimo Teodori, Luciana Castellina, Valdo SpiniComunicazioni, dibattito e conclusioni